Pomahnitali susjed im htio zapaliti kuću: 'Da nije bilo policajaca, izgorjeli bismo'

Nakon pregovaranja, 57-godišnjak se mirno predao policijskim službenicima u poslijepodnevnim satima, te je nakon toga prevezen u Opću županijsku bolnicu Vinkovci radi pružanja liječničke pomoći.

Kada se steknu uvjeti, policijski službenici će nastaviti kriminalističko istraživanje nad 57-godišnjakom, navode iz PU vukovarsko-srijemske.

'Pili smo kavu unutra, to je odjednom nešto proletjelo i zapalilo se. Izišli smo van i to smo gasili. Dok smo to ugasili, on je već iz svog dvorišta bacao kroz prozorčić u boravak. Izgorjela je kuhinja i boravak', rekla je Ljubica Damjanović za RTL Danas.

'S tim čovjekom nikad nisam bio u svađi. Normalno smo živjeli do danas. Kako neću biti šokiran. Da nije bilo to dvoje policajaca, žena i ja bi izgorjeli u kući', rekao je Ivica Damjanović.