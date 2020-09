Poljska razmatra traženje novih reparacija od Njemačke

Poljska finalizira izvještaj o ratnoj šteti koju je nanijela nacistička Njemačka tijekom Drugog svjetskog rata što bi bio temelj za potencijalni zahtjev za dodatnim reparacijama

"Svjesni smo da je objava izvještaja nužna i neizbježna, ali istovremeno to znači i odgovornost Njemačke da ispuni svoje povijesne i neplaćene dugove Poljskoj, kao i veliku međunarodnu težinu", kazao je Mularczyk, predsjednik posebnog parlamentarnog odbora koji je napravio izvještaj.

Varšava je aktualizirala pitanje reparacija prošle godine, prije 80. obljetnice početka Drugog svjetskog rata njemačkim napadom na Poljsku, ali od tada nije poduzela službene korake.

Berlin je više puta istaknuo da je pitanje ratnih reparacija pravno završeno, s čime se poljska vlada ne slaže.

Za sada nisu objavljeni detalji izvještaja, ali je Varšava ranije sugerirala da bi konačna procjena nanesene štete mogla biti veća od 850 milijardi dolara, koliko je izračunato 1947.

Oko 6 milijuna građana Poljske izgubilo je život u Drugom svjetskom ratu, od kojih su polovica bili Židovi.

Poljski predsjednik upozorio na opasnosti imperijalizma

Poljski predsjednik Andrzej Duda upozorio je na opasnosti imperijalizma u utorak, tijekom komemoracije 81. obljetnice početka Drugog svjetskog rata u Gdanjsku.

"Ova mjesto je simbol junaštva poljskih vojnika i upozorenje cijelom svijetu protiv imperijalizma i brutalne politike koja je dovela do rata", kazao je Duda na polutoku Westerplatteu, nekadašnjoj vojnoj bazi koju su njemačke snage napale 1. rujna 1939.

Ono što se dogodilo na Westerplatteu upozorenje je da tragedija svjetskog rata ne smije biti ponovljena, kazao je.

"Ovi događaji doveli su do tragedija naroda, gubitka milijuna ljudskih života koji su nestali u borbi ili su ubijeni. To je dovelo do holokausta i svega mračnog što se dogodilo tijekom Drugog svjetskog rata", rekao je Duda.

Premijer Mateusz Morawiecki obilježio je početak njemačkog napada na Poljsku u Wielunu, gradu koji je Luftwaffe bombardirao rano 1. rujna 1939.

Grad, tada udaljen samo 20 kilometara od njemačke granice, nije imao vojnu posadu, protuzračnu obranu niti industriju.

Prva meta Luftwaffea bila je gradska bolnica.

"Ovo je mjesto gdje su se otkrile barbarske namjere Nijemaca - genocid i istrebljenje", kazao je Morawiecki u Wielunu.

"Povjesničari se pitaju: Zašto Wielun? Zašto taj grad bez obrane? Bombe su ubile više od tisuću ljudi ovdje. Teško je pronaći odgovor na takvo pitanje", dodao je.

Morawiecki je upozorio na falsificiranje povijesti Drugog svjetskog rata čiji je Poljska, kako je kazao, čuvar.

"To je bio totalitarni rat koji su započela dva kriminalna, genocidna režima", rekao je Morawiecki.

"Danas u Wielunu imamo obvezu reći: nema više nacizma i nema više komunizma. Nema više rata", poručio je.