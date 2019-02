Policija Željka Dolačkog sinoć nije našla: Je li u bijegu? Evo što kaže odvjetnik

Željko Dolački, koji je zbog krađe zlata i novca u utorak osuđen na šest godina zatvora, ali nije bio na sudu pri izricanju presude, jučer je rekao da neće bježati. Policija ga je sinoć tražila na adresi na kojoj je prijavljen, ali ga tamo nisu našli

U međuvremenu se oglasio odvjetnik Željka Dolačkog Veljko Miljević . 'On zna da je suđen. Zna na koju je kaznu suđen. Upravo sam informiran, prije nekih pola sata, da je njegova supruga zvala nas i da je priopćila da je policija već bila kod njih na jednoj od dvije točne adrese njegovog prebivališta', rekao je Miljević sinoć za RTL. Potvrdio je da ga je policija tražila: 'Policija je bila na jednoj od dviju adresa da mu uruče odluku o određivanju istražnog zatvora. Koliko znam, još mu nisu to uručili. Koliko znam, to je pitanje sati', rekao je Miljević sinoć.

Jutros je pak, na pitanje N1 je li Dolački u bijegu, odgovorio sljedeće: 'Koliko ja znam - nije. To je za mene prva vijest da bi to bilo tako. Možda odvjetnik Cahun zna više jer je više s njim u kontaktu. Vidio sam ga prekjučer, dosta smo iscrpno razgovarali. Jučer sam dobio poziv, čuli smo se, upravo je i njemu bilo priopćeno kakva je presuda. Nije bilo ni najmanje naznake da bi on bio u bijegu ili se spremao. Za mene je ovo iznenađujuće. Doduše, on je očekivao oslobađajuću presudu', rekao je Miljević za N1.

Na pitanje je li ipak riječ o bijegu, s obzirom na to da ga policija nije pronašla, Miljević nije dao jasan odgovor.

'Pitanje je. Jučer je presuda objavljena. U zapisniku s rasprave je rješenje koje se donosi silom zakona. Ex lege. Kada se odredi kazna stroža od pet godina zatvora, zakon propisuje određivanje istražnog zatvora. Na proglašenju presude nije obveza biti. Prvo se obavijesti čovjeka o tome, dostavi mu se rješenje i onda, ako se ogluši na to rješenje, izdaje se dovedbeni nalog. Ne znam je li to poštivano u ovom slučaju. On ima dvije uredne adrese, jedna je prebivalište, druga trajnog boravka. Ne isključujem mogućnost da on nije u tom trenutku pronađen na toj adresi. Ne isključujem mogućnost da on kad mu se uruči rješenje postupi po njemu', rekao je Miljević.