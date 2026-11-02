NA TREŠNJEVCI

Policija uhitila maloljetnike: Opljačkali drugog maloljetnika i objavili snimku napada

I.K./Hina

02.11.2026 u 11:31

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Mangific / Autor: Vadym Drobot
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Zagrebačka policija prijavila je i pritvorila dvojicu maloljetnika koje sumnjiči da su prošlog prosinca na Trešnjevci opljačkali maloljetnika i potom dijelili snimku pljačke putem aplikacije.

Kako je izvijestila Policijska uprava zagrebačka (PUZ), dvojica maloljetnika sumnjiče se za razbojništvo, nasilničko ponašanje i povredu privatnosti djeteta.

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U policiji kažu da je dvojac fizički napao maloljetnika te su mu otuđili torbicu s raznim predmetima i novcem, dok su pljačku snimali i zatim snimku putem aplikacije podijelili s više osoba.

Po dovršetku kriminalističkog istraživanja dvojica maloljetnika predana su pritvorskom nadzorniku, dok je posebno izvješće dostavljeno nadležnom državnom odvjetništvu.

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