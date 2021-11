Polić: Epidemija je izmakla kontroli, ove mjere neće biti dovoljne

U petak je opet srušen rekord vezan uz broj zaraženih u jednom danu, a postavlja se pitanje što možemo očekivati u sljedećim danima i tjednima

“Nažalost, epidemija je izmakla kontroli. Posljedice našeg relaksiranog ulaska u jesen i relativno blagih epidemioloških mjera, njihovo nepoštivanje, a i zaraznija delta varijanta virusa su nas doveli u ovu situaciju. Ove mjere nove mislim da će pomoći, ali bojim se da one neće biti dovoljne da bi se ovaj val epidemije smirio. Bit će potrebne dodatne mjere, ali mislim da će brojke u iduća dva tjedna još rasti”, rekao je gostujući u središnjem Dnevniku HTV-a imunolog i profesor na Medicinskom fakultetu u Rijeci Bojan Polić.

“Trebalo je obuhvatiti kafiće, restorane, teretane. Kao što je naprimjer u Italiji, Austriji ili Njemačkoj gdje su one potrebne za ulazak u bilo koji javni prostor. Covid potvrde imaju dva efekta. Jedan je da se ljudi u zatvorenom prostoru osjećaju sigurnije i da se smanji transmisija virusa, a s druge strane da potiče cijepljenje onih koji još nisu cijepljeni. Čini mi se da ovim mjerama to do kraja nije postignuto.”

Govoreći o procijepljenosti u Hrvatskoj, Polić ističe da s ovim brojem cijepljenih (nešto više od 50% stanovništva) ne možemo pobijediti epidemiju.