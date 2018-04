Teško naoružanje na splitskoj Rivi, Krstičević se prisjetio Šuška

Obilježavanje 27. godišnjice osnutka Četvrte gardijske brigade na splitsku Rivu dovelo je svu silu naoružanja i opreme Hrvatske vojske, grad je nadlijetala akrobatska skupina 'Krila oluje', a nakon postrojavanja i svečanog mimohoda održan je prigodni program. Ministar obrane Damir Krstičević, jedan od njenih ratnih zapovjednika, ponovio je izjavu Gojka Šuška da 'Hrvatska ima sedam brigada koje su dobro ustrojene i obučene - ali jedna je udarna i pobjednička, Četvrta brigada'

'Zatvorio sam tu temu, mi smo pobjednici i fokusirani smo na budućnost. Pozivam hrvatski narod da bude pobjednički jer on to jest', kazao je. Potvrdio je da će u svibnju formalno biti primljen u Kuću slavnih kopnene vojske SAD-a i to protumačio kao ogromno priznanje njemu osobno i pobjedničkoj Hrvatskoj vojsci.