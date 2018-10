Pogledajte gdje se već danas očekuju pljuskovi s gmljavinom i kakvo će vrijeme biti za vikend

Većinu dana će u većem dijelu Hrvatske biti sunčano, s malom do umjerenom naoblakom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za petak

Najniža jutarnja temperatura zraka od šest do 11, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna u većini krajeva od 17 do 21, samo na istoku i jugu zemlje do 24 stupnjeva Celzija.

Za vikend će biti kiše gotovo u svim dijelovima Hrvatske, a takve vremenske prilike prelit će se i na početak sljedećeg tjedna. Ostatak tjedna trebao bi proći u stabilnijem vremenu s tek povremenim pljuskovima.



Detaljniju prognozu za sedam dana pogledajte u galeriji u nastavku ili na stranicama DHMZ-a.