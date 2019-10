Počeo jednodnevni štrajk na fakultetima; sindikati poručili: Odaziv je jako visok

Na Sveučilištu, veleučilištima, fakultetima, visokim školama, institutima i infrastrukturnim ustanovama u četvrtak je počeo jednodnevni štrajk kojim se traži povećanje plaća nenastavnom osoblju, predavačima i umjetničkim suradnicima, a prema prvim sindikalnim podacima, odaziv je visok

Štrajka se isključivo zbog tri kategorije zaposlenika u sustavu znanosti i visokog obrazovanja - nenastavnog osoblja, kojeg je oko 40 posto na Sveučilištu, predavača, kojih ima oko 700 do 800, te umjetničkih suradnika, kojih je 20-ak na Sveučilištu, rekao je glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Vilim Ribić .

Sindikat očekuje da će odaziv na štrajk biti dobar iako se, za razliku od prosvjete, gdje je većina ljudi na istom koeficijentu, ne radi o homogenoj radnoj snazi, već postoji raspon od čistačice do redovnog profesora. 'To je lepeza u kojoj se plaće razlikuju do 1:5 ili 1:6', kazao je Ribić.

Sindikat traži povećanje koeficijenata za nenastavno osoblje za 6,11 posto te izravnanje koeficijenata predavača s koeficijentima asistenta. Za to je potrebno 40 milijuna kuna godišnje, navodi Ribić.

Predsjednik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Igor Radeka izrazio je zadovoljstvo odazivom na štrajk rekavši da je on jako visok. Dodao je i da će detaljne podatke o tome iznijeti na konferenciji za novinare u 12.30.