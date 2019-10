Plenković: HDZ i ja osobno spremni smo na izbore u svakom trenutku

Štrajk u prosvjeti, ulazak u Schengen i aktualnu političku situaciju u Dnevniku HTV-a komentirao je premijer Andrej Plenković

Vodit će računa o onima koji imaju najmanje plaće, ali i da poslodavci koji imaju takve zaposlene ne dođu u problem. 'Naša ponuda prosvjetarima je na stolu i korektna je. I dalje mislim da nema nikakvog razloga za štrajk. Žao mi je zbog toga. To da su koeficijenti nepravedni i nelogični u mnogim segmentima, to je točno. U sustavu obrazovanja ima 90.000 zaposlenih, to su jako velika sredstva. Zato smo otišli korak nazad u sustavu PDV-a, on ostaje na 25 posto', rekao je Plenković i ponovio da je u njegovom mandatu plaća zaposlenicima u državnom i javnom sektoru samo povećanjem osnovice porasla 18 posto.

'Brinemo da naša fiskalna konsolidacija i gospodarski trendovi budu takvi da nam omoguće bolji rejting. Apeliram na sindikate, a posebno na učitelje i profesore na razuman pristup. Angažirat ćemo, ako treba, i vanjske konzultante da bismo obavili posao kojeg 20 godina nitko nije uspio pravedno i kvalitetno napraviti. Pritom ćemo staviti naglasak adekvatnu valorizaciju rada i aspekt produktivnosti. Moramo honorirati one koji su dobri', rekao je Plenković uz poruku da je Vlada otvorena za dijalog.

' Mi smo ušli u četvrtu godinu rada Vlade. Normalno je da svi politički akteri traže svoju vidljivost. To poštujem. Ali HDZ ima odgovornost za širu sliku. Držimo koaliciju da bi Hrvatska išla u dobrom smjeru - za manju polarizaciju, manje podjele u društvu, više uključivosti, procesuiranje ratnih zločina, demografsku revitalizaciju, gospodarski rast, nikad veću zaposlenost i nikad manju nezaposlenost. O svim tim postignućima jako se malo govori u medijima. Radimo s partnerima na proračunu i poreznoj reformi. Ako se možemo dogovoriti - idemo dalje. Ako ne postoji dogovor - HDZ je spreman na izbore u svakom trenutku i ja osobno', rekao je.

U zadnjoj godini mandata Vlada će, poručio je, prioritetno raditi na boljoj apsorpciji europskih sredstava, povećanju ulaganja, mobilizaciji 110 milijardi kuna koje imaju mirovinski fondovi, aktivaciji tržišta kapitala.