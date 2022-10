Počelo je: U zagrebačkom kafiću kava pod grijalicom košta 14, a bez grijalice - 12 kuna!

U jednom zagrebačkom kafiću kava ispod grijalice naplaćuje se 14 kuna, a bez grijanja 12. Kako kažu zagrebački ugostitelji, ova je praksa viđena u Austriji, a primjer ugostitelja slijedit će mnogi

Na ovaj potez vlasnik se odlučio zbog trostruko većih računa za struju, koji su narasli 200 posto. Jedan kilovat lani je plaćao 55 lipa, a ove godine jednu kunu i 65 lipa.

'Vani se sjedi 30 minuta u prosjeku, mi smo do sada preuzimali taj trošak na sebe. Svaka grijalica po satu troši otprilike 2 kilovata, to bi bilo 2 puta 1,6 što je 3,2 kune – mi smo to prije plaćali jednu kunu. Mi smo tu razliku prebacili na goste, a osnovni dio troška zadržavamo na sebi', pojašnjava vlasnik.