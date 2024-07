Pobunili se liječnici iz zagrebačke Traumatologije: Nije točno da nije bilo mobinga

Liječnica Ana Čizmić naglasila je da su najprije kroz institucije pokušali upozoriti na stanje u klinici te da su problem pokušali riješiti uz postojeći zakonodavni okvir.

"Upozoravali smo na konkretne organizacijske i kadrovske probleme. U godinu dana iz klinike je otišlo šest izvanrednih kolega, a nitko takvog kalibra nije došao raditi na puno radno vrijeme. Od organizacijskih problema navodimo spajanje hitnih i kontrolnih ambulanti, što dovodi do toga da pacijenti nepotrebno dulje čekaju, dovodi do kaosa u ambulanti, do nervoze kod pacijenata i kod nas liječnika. To vidimo kao veliki problem", rekla je dr. Čizmić u ime 17 liječnika Klinike za traumatologiju od kojih se dio okupio ispred Klinike za traumatologiju u Draškovićevoj gdje su održali konferenciju za novinare.