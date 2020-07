'Plenkoviću treba skinuti kapu, ima bolji rezultat nego 2016. Restart je promašio zanemarivanjem kampanje'

U studiju Večernjeg lista politički analitičari Božo Skoko, Mate Mijić i Damir Jugo komentiraju rezultate izlaznih anketa parlamentarnih izbora. Prema njima, HDZ osvaja 62 mandata, Restart koalicija osvaja 43 mandata, Domovinski pokret 14, Most 9, Možemo! 8, Pametno/Fokus/Stranka s imenom i prezimenom 3 mandata i HNS 1

Mamić kaže kako ju je iznenadilo to što je HDZ postigao toliko veliku razliku. 'Rekla sam da očekujem relativnu pobjedu HDZ-a, vidjet ćemo do kraja, izlazne ankete su u pravilu vrlo točne. Rekla sam da će platforma Možemo i Most imati najbolje kampanje, kampanja je izuzetno važna, to se na ovim izborima i pokazalo. Restart koalicija je imala najlošiju moguću kampanju, dok su dvije četvrte opcije imale odlične kampanje iz kojih su izlazile poruke optimizma. Pokazalo se da su kampanje izuzetno važne i da mogu napraviti tu veliku razliku', rekla je i dodala: 'HDZ-ova kampanja nije bila toliko dobra, ali je bila bolja od Restartove, a svi HDZ-ovi birači izlaze i glasaju. Velikih iznenađenja nema osim te velike pobjede HDZ-a u odnosu na Restart koaliciju.'

Jugo kaže kako birači Domovinskog pokreta i Mosta nisu poremetili HDZ. 'HDZ je vjerojatno zagrabio nešto glasova iz centra, onoga koji se činio nedostižnim, a privukao je i dio onih plivajućih birača koji procjenjuju od izbora do izbora kome će dati povjerenje. Iz ovog rezultata mogli bismo povući dvije paralele. Prvo, dogodilo se očigledno da je ova kriza imala utjecaj na rezultate. To je savršeno jasno. Činjenica je da su ljudi glasanjem za HDZ znali što biraju, gledali su ih četiri godine, znali su što ih čeka u borbi s koronavirusom. S druge strane su imali Restart koaliciju, koja je slabo komunicirala, lidera Restart koalicije, koji je bio apsolutno neuvjerljiv, na debatama nije bio toliko loš koliko smo očekivali, ali opet je bio lošiji od Plenkovića. To se prelilo na raspoloženje birača', tvrdi Jugo. Mijića je, baš i kao i Mamić, iznenadio rezultat HDZ-a. 'Za HDZ je taj rezultat bolji nego 2016. godine. Od te godine dogodili su se veliki lomovi, Agrokor, Istanbulska konvencija, referendum Narod odlučuje, koronakriza, napuštanje ministara. Pojavio se Miroslav Škoro, ni Most nije otišao u bezdan. Unatoč tome, Andrej Plenković ostvaruje bolji rezultat nego 2016., za to treba skinuti kapu i Andreju Plenkoviću i njegovoj trenutnoj administraciji', rekao je Mijić.