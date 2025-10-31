Plenković zapalio svijeće na Mirogoju: 'Mir i sjećanje na one koje volimo'

Vijence je tako položio i zapalio svijeće na Gradskom groblju Mirogoj, kod spomenika "Glas hrvatske žrtve - Zid boli", kod Središnjeg križa u Aleji poginulih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, na grobu dr. Franje Tuđmana, prvog hrvatskog predsjednika, pred Središnjim križem na Mirogoju te na Zajedničkoj grobnici za neidentificirane žrtve iz Domovinskog rata na Krematoriju.

„U tišini Mirogoja zapalili smo svijeće za sve preminule, osobito za hrvatske branitelje koji su nam darovali slobodu. Neka blagdan Svih svetih svima donese mir i sjećanje na one koje volimo“, poručio je. Uz predsjednika Vlade bili su potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka-Petešić te posebni savjetnik predsjednika Vlade Mate Granić.