Plenković: Ustrajat ćemo na Turudiću kao kandidatu za šefa DORH-a

Što se tiče susreta sa Zdravkom Mamićem, rekao je nema nikakvog materijalnog dokaza o čemu su oni pričali. Možda i o Dinamu, Hajduku, reprezentaciji, rekao je Plenković. Važnije je, međutim, što su saznanja o tome imali Zoran Milanović, Dinko Cvitan kao tadašnji glavni državni odvjetnik, a niti SOA-a pod vodstvom Dragana Lozančića, a nitko nije ništa poduzeo.

'Ništa. Šutnja. Prošlo je devet godina i sad su u tom kružoku to vratili na površinu', rekao je Plenkovič.

Po pitanju Josipe Pleslić, nazvao je to 'pravosudnim voajerizmom'. 'To je izlist svih mogućih poruka gđe Rimac, koje je netko tko ima uvid u te podatke ljubazno dostavio te podatke medijskim kućama koje to objavljuju u javnom interesu kako bi pratili voajerizam', rekao je Plenković. To su sve pokušaji sprječavanja izglasavanja kandidata i bez presedana su.