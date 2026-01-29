PREMINUO BIVŠI ŽUPAN

Plenković uputio sućut obitelji Bože Galića: Ostavio je dubok trag u Vukovaru

M.Č./Hina

29.01.2026 u 15:51

Božo Galić
Božo Galić Izvor: Pixsell / Autor: Davorin Visnjic/PIXSELL
Bionic
Reading

Premijer Andrej Plenković uputio je u četvrtak sućut u povodu smrti bivšeg župana Bože Galića u kojoj je istaknuo da će Galića pamtiti kao dobrog i odmjerenog čovjeka koji je ostavio je dubok trag u političkom, društvenom i gospodarskom životu i razvoju Vukovarsko-srijemske županije

"S iskrenim sam žaljenjem primio vijest o preranoj smrti gospodina Bože Galića, bivšeg župana, zastupnika u Hrvatskom saboru, državnog tajnika i predsjednika Hrvatske zajednice županija. Svojim stručnim i političkim djelovanjem kao župan u četiri uzastopna mandata dao je velik doprinos razvoju svoje Vukovarsko-srijemske županije", stoji u sućuti.

Pamtit ćemo ga, dodao je premijer, kao dobrog i odmjerenog čovjeka, koji je sve povjerene mu dužnosti i zadaće obavljao s velikom strašću i predanošću.

Božo Galić ostavio je dubok trag u političkom, društvenom i gospodarskom životu i razvoju Vukovarsko-srijemske županije, istaknuo je Plenković u sućuti upućenoj obitelji Galić te njegovim prijateljima i suradnicima u ime Vlade, HDZ-a i osobno.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
regulacija prometa

regulacija prometa

Europski dužnosnici stižu u Zagreb, javila se policija: 'Slobodni smo obavijestiti...'
usvojena eu uredba

usvojena eu uredba

Gotovo s crnim plombama: Od srpnja na snazi nova pravila
raste osnovica plaća

raste osnovica plaća

Stižu dobre vijesti za 265 tisuća zaposlenih: Pao dogovor Vlade i sindikata državnih službi

najpopularnije

Još vijesti
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End
404 - tportal

Afera 404

Tražena stranica pobjegla je s bitnim informacijama!

404
ilustracija
Izvor: poznat redakciji

Naši istražitelji su na terenu, a razvoj situacije pratite na naslovnici portala.

The End