Plenković u Zaboku: Naša je lista najsnažnija, s najvećim postignućima

„Isto tako smo se trudili za euro područje, uvesti euro u Hrvatsku... Ulazak u euro područje od svega što smo mi napravili do sada je bilo kao da smo bili svi skupa Švicarci. Ispunili smo sve u mjesec, u dan, u sat točno onako kako je trebalo, kako smo sami planirali”, kazao je Plenković.

Rekao je i kako iza Hrvatske stoji velik, snažan gospodarski i financijski mehanizam cijele EU što nas čini snažnijima i manje ranjivima.

Predsjednik HDZ-a govorio je i o energetskoj sigurnosti naglasivši da je upravo vlada u kojoj je bio premijer bila ta koja je presjekla četiri desetljeća staru raspravu o hrvatskom energetskom sektoru, treba li ili ne treba Hrvatskoj LNG terminal na Krku.

„Što bi bilo da nemamo to? Ovisili bi doslovno o tijeku ruske agresije na Ukrajinu, o tome hoće li biti uništeni plinovodi koji su do tada dovodili praktički svu opskrbu plinom, osim naših vlastitih polja, u vaše domove, u hrvatsko gospodarstvo, industriju”, naglasio je Plenković.

Dodao je da tim potezom ne samo da su zauvijek diverzificirali dobavne pravce kada je riječ o plinu, nego i da se 'podižu kapaciteti plutajućeg broda koji se zove LNG Hrvatska s 3,1 milijardu kubika godišnje na 6,1 milijardu kubika.

„Tim smo potezom postali regionalno energetsko čvorište. Nas za taj plin pitaju iz Mađarske, Slovenije, Austrije, Njemačke, a uskoro će i iz Bosne i Hercegovine, kada napravimo investiciju takozvane južne plinske interkonekcije koja ide od Dugopolja, preko Zagvozda do Imotskog i onda prema Grudama”, kazao je Plenković.

Govoreći o HDZ-ovoj listi kandidata za izbore za Europski parlament istaknuo je kako je riječ o listi na kojoj su četiri aktualna zastupnika i četvero bivših.

„Koja to druga lista u Hrvatskoj može reći da ima listu na kojoj je bilo osam ljudi koji su osobno bili u Europskom parlamentu i znaju kako ta institucija funkcionira, plus ministricu turizma i sporta u godini kada je Hrvatska lani ostvarila takve rezultate u turizmu da smo izjednačeni po broju dolazaka i noćenja s rekordnom 2019.”, pitao je Plenković.

Dodao je da je Hrvatsku posjetilo 20 milijuna ljudi, što se nije dogodilo ni jednoj drugoj turističkoj zemlji na Mediteranu.

„Imamo multiplikator stanovništva puta pet, to ne postoji, to ne može Italija, Francuska, Španjolska, ne može Malta, ne može Cipar, ali može Hrvatska. I uz to, 110 milijuna noćenja, a rast prihoda od turizma i s njima povezanih djelatnosti na startu našeg mandata 2016. kada je to bilo 8,1 milijardu eura, danas je 14, 5 milijardi eura. Mi smo povećali prihode kao država od turizma za 80 posto za osam godina. To su nestvarni podaci, a ova će sezona biti još bolja”, kazao je nositelj liste HDZ-a za EU izbore Andrej Plenković.