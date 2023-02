Plenković se ruga oporbi iz Bruxellesa: 'Ovo im je dosad najbriljantniji uradak'

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjeluje na posebnom sastanku Europskoga vijeća u Bruxellesu na kojem se raspravlja o Ukrajini i Rusiji, gospodarskoj situaciji u Europskoj uniji i migracijama.

U izjavi za medije nakon sastanka, Plenković je istaknuo vrlo čvrstu podršku Ukrajini, prenosi N1.

'EU je jedinstvena, ovakva jedinstvenost je bez presedana. Ovakva podrška pokazuje da ogromna većina Europljana vidi što je zlo, a to je ruska agresija, i što je dobro, to je obrana ukrajinskog naroda. Bilo bi sjajno da to i u Hrvatskoj svi vide kao što vide ovdje', kazao je Plenković.