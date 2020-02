Plenković s ministrima u Tehničkoj školi Čakovec: Prvih 30 milijuna kuna iz EU-a za Regionalni centar strojarstva

U Tehničkoj školi u Čakovcu u petak su u nazočnosti premjera Andreja Plenkovića uručeni ugovori o dodjeli nepovratnog novca iz Europske unije, tj. prvih 30 milijuna kuna, od planiranih 56 milijuna, za izgradnju i opremanje Regionalnog centra strojarstva Sjever – TŠČ sa sjedištem u toj školi.

U Hrvatskoj postoji 25 strukovnih škola koje djeluju kao regionalni centri. Stalno smo ustrajni u jačanju poveznice obrazovanja i potreba u poduzetništvu i gospodarstvu. Upravo ta mogućnost da ove škole mogu dobit novu opremu, koristiti inovativne metode poučavanja, nove smještajne kapacitete za učitelje i učenike, više prakse i stalne edukacije učitelja, to je sve dodana vrijednost mjera i politika. Na to možemo bit ponosni jer su vidljivi iskoraci, rekao je premijer.

Osim ugovora za centre kompetentnosti, uručeno je i 186 stipendija učenicima Tehničke škole, Graditeljske škole i Gospodarske škole u Čakovcu.

Na dodjeli stipendija Plenković je istaknuo kako je u samo nekoliko godina učinjen golem pomak i napredak u broju stipendija i njihovim iznosima.

"Kada gledate broj učeničkih stipendija koji je bio dodijeljen u školskoj godini 2014./2015., bilo ih je 291 u iznosu od 1,7 milijuna kuna. U školskoj godini 2018./2019. dodijeljeno je 2968 stipendija i 26,7 milijuna kuna. To je velik iskorak", istaknuo je Plenković.

Divjak: Regionalni centri kompetentnosti samo su jedan dio reforme strukovnog obrazovanja

Uz premijera u Čakovcu su bili ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat, ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović i ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Ministrica Divjak je rekla da je prije godinu i pol Ministarstvo donijelo odluku o osnivanju 25 centara kompetentnosti u svim hrvatskim županijama, i to iz pet prioritetnih područja." Veseli me da smo već sad došli do točke gdje potpisujemo ugovore i dodjeljujemo sredstva", rekla je te dodala da u drugom dijelu potpisivanja slijede ugovori za edukaciju, izradu novih programa te dodatno opremanje tako da svaka škola može povući do 80 milijuna kuna.