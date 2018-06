Plenković: Razumljivo je da je većina ljudi nestrpljiva ali i nezadovoljna

Možemo biti ponosni na brojna postignuća u ova prva tri desetljeća Hrvatske samostalnosti i neovisnosti, poručio je premijer Andrej Plenković na Dan državnosti, naglasivši kako je Hrvatska u prvih 10-ak godina prošla što mnoge zemlje prolaze u puno duljem razdoblju, a sve ovo kasnije, kroz članstvo i u EU i u NATO-u, stabiliziralo je naš međunarodni položaj i dosizanje određenih standarda

"Time želimo nastaviti. Naravno, da iz te makro perspektive do mikro efekta kod svih naših sugrađana treba određeno vrijeme, no i tu pokazujemo i poreznom reformom i drugim mjerama gospodarske politike i veće prosječne plaće i povoljnijeg dohotka ljudi nakon porezne reforme i nove mogućnosti koje im se pružaju i u Hrvatskoj i u okviru članstva u Europskoj uniji. S te strane važno je da nastavimo dobre trendove, a ono što nije dobro, što smo naslijedili kao probleme da ih riješavamo, a vjerujte takvih je na dnevnom redu Vlade svaki dan jako puno", kazao je premijer Plenković.

Upitan što očekuje da će mirovinska reforma na kojoj se radi, generirati, a u kojoj se najavljuje odlazak u mirovinu sa 67 godina, veći penali za raniji odlazak u mirovinu, potencijalno jačanje drugoga stupa, Plenković je rekao da je točno da su "za naš opći reformski napor potrebna tri temeljna cilja".

"Jedan je i to je ključan, da nastojimo s održivošću javnih financija na način kako to radimo do sada. Drugi je da pokrenemo jedan investicijski ciklus u Hrvatskoj koji će dovesti do ubrzanoga rasta, i treći je da nastavimo sa strukturnim reformama - od reforme zdravstvenoga sustava, bolje poslovne klime, financijskoga okvira i naravno, svega onoga što podrazumijeva mirovinska reforma. Ona je predviđena za početak rujna. Podrazumijeva promjenu nekoliko zakona. Cilj te reforme je osigurati i adekvatnost mirovina, znači da mirovine budu veće u odnosu na one koje su danas za naše umirovljenike, a drugo je održivost mirovinskoga sustava", istaknuo je.

Podsjetio je da za mirovine dajemo 38 milijardi kuna godišnje, a od doprinosa imamo samo 21 milijardu. "Dakle, 17 milijardi kuna direktno iz poreza ide za mirovine", naglasio je Plenković.

Poručio je kako žele da ova reforma pridonese boljoj prihodovnoj strani, dužem ostanku naših ljudi na tržištu rada. Rekao je da moramo biti realni jer to je trend koji je svugdje u Europi, svugdje u svijetu.