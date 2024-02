Plenković: Ovo što Milanović radi s oporbom je poluinstitucionalni udar na vladu

Plaća za ožujak, koja će biti isplaćena u travnju, trebala bi biti uvećana plaća. Financijska težina ove reforme, rekao je premijer, iznosi milijardu i 500 milijuna eura.

Premijer se osvrnuo i na odabir glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića.

'Sabor je donio odluku u odabiru glavnog državnog odvjetnika. Tu je priča završena. Cijela procedura je bila potpuno transparentna. Vidim da Milanović ide skroz van svojih ovlasti. Njegova uloga oko šefa DORH-a ne postoji. Njega u ovoj priči nema', rekao je, dodavši da je riječ o dosad najtransparentnijoj proceduri izbora šefa DORH-a.

'Postavilo se pitanje sigurnosnih provjera. Turudić ih je prošao 2009., 2014. i 2019. Njegova aktualna sigurnosna procjena iz 2019. je još uvijek na snazi i još uvijek vrijedi. Tražio sam svojevrsni rezime dosadašnjih važećih sigurnosnih provjera. Ne novu, jer to po zakonu ne mogu, ali to sam mogao. To je sve što sam mogao tražiti i to sam dobio', dodaje premijer.

Kaže da se predjednik Milanović ne može ponašati kao oporbeni političar i da ne može dovoditi u pitanje izbornu proceduru šefa DORH-a.

'Ne sjećam se da je Milanović tražio sigurnosnu provjeru šefa Vrhovnog suda. Ne da se ne sjećam, nego nije. Dobronić za razliku od Turudića nije prošao nijednu sigurnosnu provjeru, a postao je šef Vrhovnog suda. Turudić ih je prošao tri. Ako može Dobronić, može i Turudić. Radimo sve po zakonu i to je to', dodaje.

'Milanović se već danima pretvara u oporbenog političara. Ovo kako se on ponaša je tako da bi ga trebao kritizirati bilo tko tko iole zna nešto o podjeli vlasti. Ovo što Milanović radi s oporbom je polupolitički, poluinstitucionalni udar na vladu', kazao je premijer.

Na novinarsko pitanje o tome je li se na predsjedništvu HDZ-a govorilo o vojnom roku, Plenković je rekao kako je s obzirom na to kakvo je trenutačno stanje u svijetu, nužno sada fokus staviti na sigurnost.

'Kakav svijet vidimo oko sebe? Svijet u kojem nuklearna sila Rusija dvije godine vrši brutalnu agresiju na nama prijateljsku Ukrajinu. Okupirane su četiri regije, anektirane su, čak je i Krim anektiran. Kad još malo dignemo glavu i pogledamo prema istočnom Mediteranu, nakon Hamasovog terorističkog napada na Izrael, tamo je izbio ogroman rat između Izraela i Hamasa. Postoji Hezbolah, Hutiji, postoje gađanje brodova koji prolaze kroz Sueski kanal', kazao je Plenković.

Dodao je i kako su prije četiri i pol mjeseca bile takve tenzije na Kosovu da je skoro izbio rat između Kosova i Srbije.

'Ako pogledamo tenzije u drugim zemljama u našem susjedstvu, ako pogledamo prijetnje izazvane ilegalnim migracijama. Onda nam u fokus dolazi jedna riječ - a to je sigurnost', istaknuo je premijer.

'Mi u Hrvatskoj imamo suspendirani vojni rok već više od 15 godina. Imate generacije mladih ljudi koji ne znaju ništa o vojnim vještinama u ovakvom okruženju. Nije ovo pokušaj uvođenja vojnog obaveznog roka kao što je bilo nekada. Nego smo u ovakvim sigurnosnim okolnostima, u svijetu i Europi, smo odlučili tražiti od ministra Anušića da nam analizira sa stručnjacima i vidi što nam je činiti', kazao je, dodavši da nećemo spavati i praviti se da je sve super, dok je oko nas masu kriznih žarišta.

'Mislite da su Ukrajinci prije 2013. gledali na vojsku kao danas? Svima se optika mijenja', kazao je.

Dotakao se i prosvjeda oporbe najavljenog za subotu.

'U vezi s čim ćete prosvjedovati, u vezi s nikad većim plaćama i mirovinama, u vezi sa šengenskim prostorom, u vezi s Pelješkim mostom', pita se premijer. Dodao je pritom da ljudi nisu svjesni koliko su im Vladini paketi pomoći smanjili troškove na struju, benzin i plin.