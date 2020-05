Nisam gledao press konferenciju Ivana Penave. Politički angažman i članstvo je dobrovoljno, očito je on odabrao da više ne bude član HDZ-a. Zahvaljujem mu na doprinosu, vjerujem i da je on zahvalio HDZ-u i ovom vodstvu i onima koji su mu pomogli da postane gradonačelnik. Išli smo puno puta u kampanje, ova Vlada napravila je mnogo za Vukovar i činit ćemo to u budućnosti. Čelni čovjek HDZ-a u Vukovaru je odsad Nikola Mažar, a gospodinu Penavi želim svu sreću, kazao je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković nakon sjednice užeg kabineta Vlade u srijedu

Odgovarajući na novinarska pitanja, Plenković je kazao da su lokalni izbori dogodine. 'Koga nema, bez njega se može i mora. Koliko shvaćam, on ide u Domovinski pokret, gdje su ljudi koji su bili u HDZ-u ili su bili s HDZ-om na listama. To je njegov odabir', rekao je Plenković. Na pitanje hoće li na izbornim listama biti mjesta za ljude poput Mira Kovača, Davora Ivu Stiera i Milijana Brkića nije konkretno odgovorio, ali je izrazio zadovoljstvo što će se izbori održati 5. srpnja. 'Mislim da je to odličan datum, to je vrlo brzo, a opet dovoljno daleko da se svi kvalitetno pripreme za izbore. HDZ izlazi na izbore s ogromnim postignućima i jasnom vizijom za naše građane', rekao je Plenković.

Na pitanje kako to da je blag u izjavama prema Penavi i Miroslavu Škori, a napada SDP, odgovorio je da je Škoro bio angažiran kao jedan od estradnih umjetnika u predsjedničkoj kampanji Mate Granića. 'Ne mogu se sjetiti koliko je novaca dobio za to. Nismo se vidjeli 20 godina.... Ne znam što je g. Penavi, on se očito ne miri s unutarstranačkom demokracijom. Ne plačem ni za kim, nije on prvi koji je napustio HDZ, niti je HDZ gospodin Penava - pa ni u Vukovaru', rekao je Plenković, najavljujući da će poslijepodne u Vukovaru biti presica novog povjerenika. Potvrdio je da HDZ razgovara s Marijanom Petir, koju bi i Škoro rado vidio u svojim redovima. 'Ona je bila sa mnom u Klubu EPP-a, dijelimo brojne zajedničke točke u viziji Hrvatske. Razgovaramo s više aktera', rekao je Plenković, dodajući da je važno da HDZ okupi kvalitetne kandidate i kandidatkinje, ako i nisu članovi stranke. 'Mislim da će hrvatski birači to vidjeti i honorirati', zaključio je Plenković.