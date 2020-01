Plenković odbio konkretno odgovoriti na pitanja o Julienne Bušić, a Milanoviću smislio novi nadimak

Premijer Andrej Plenković na konferenciji za medije povodom početka predsjedanja Hrvatske Vijećem EU-a odgovarao je i na novinarska pitanja o gorućim temama iz predsjedničke kampanje

'Ako njemu ljudi daju glas, moraju znati da daju glas onome koji laže. Ušao je u kampanju bijesan pa to pokušava peglati. Sintagma mi ili oni njegova je sintagma, laže i polarizira. On je najbolje što ljevica ima, što puno govori o njima', kazao je premijer.

Za Zorana Milanovića ustvrdio je da je on 'čovjek i kandidat koji laže'.

Odgovorio je na prozivke predsjednika SDP-a Davora Bernardića koji je u četvrtak prijepodne napao HDZ zbog korupcije. 'Što se tiče čelnika oporbe, ja sam rekao da on ima kontinuirano jednu te istu pjesmicu, a to je bacati blato na HDZ i ovu Vladu.'

Na uzastopno inzistiranje nekoliko novinara da komentira video objavljen na službenom kanalu stožera Kolinde Grabar Kitarović, u kojem podršku predsjednici za drugi mandat daje Julienne Bušić, osuđena zbog otmice zrakoplova, što je posredno dovelo do smrti američkog policajca, Plenković nije želio konkretno odgovoriti.

Milanovića će od danas, rekao je, zvati 'zajedničar' i da je to od sada nova formulacija.

'Vidio sam to i do danas nisam bio upoznat s ovom porukom. U ovom krugu brojni ljudi iz hrvatskog političkog i javnog života daju svoju podršku. Primio sam na znanje i nemam drugih komentara', kazao je odlučno.

Na pitanje o angažmanu Milijana Brkića i Vlade Galića u stožeru Kolinde Grabar Kitarović u drugom krugu, Plenković je odgovorio kako u ovoj fazi treba angažman svih ljudi u HDZ-u. 'To se više vidi u drugom krugu, no to su manifesni oblici', poručuje.