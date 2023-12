Plenković o Jakuševcu, BBB-ima i svinjogojcima: Prosvjede vodi bravar!

'Kako smo došli do toga da je Vlada odgovorna? Kako se u roku od par sati da je to odgovornost Vlade? Pitajte njega (zašto nije zatvoren). Onaj tko preuzme grad, mora u gradu nešto napraviti. Vlada će rado pomoći Zagrebu', rekao je Plenković.

'Ako je to procjena SOA-e da imamo dvije ekstremističke skupine, to onda nije moj ili Vladin ili HDZ-ov stav, to je stav ljudi u službi koji za to primaju plaću i educirani su za to. Ako imamo situaciju da imamo fabriciran prosvjed, njega vodi čovjek koji je bravar, koji je njegov interes? Kako može prosvjed koji se tiče svinjogojaca voditi netko tko nema veze s tim? Ovaj nije svinjogojac, on nema svinje', poručio je Plenković.

Kazao je i da se čuo s Franom Barbarićem, šefom HEP-a, nakon jučerašnje presice na kojoj je najavio njegovu smjenu zbog slučaja bespravne gradnje. Vlada je pokrenula postupak razrješenja, a Barbarić je u međuvremenu podnio ostavku.

'Prvo je smijenjen pa je onda podnio ostavku', precizirao je premijer.

Odbacio je kritike da su njegove izjave naštetile zatočenim navijačima nogometnog kluba Dinamo u Grčkoj.

'Tko je otvoreno prozivao grčko pravosuđe iz Hrvatske i tražio da se uhiti stotinu Grka', pitao je novinare premijer.

Na kraju se opet vratio na prosvjed svinjogojaca. 'Ovo je fabricirani prosvjed u kojemu postoji politička agenda', kazao je premijer. Plenković tvrdi da nema nikoga na prosvjednim punktovima kada se maknu kamere.

'Da bismo kugu spriječili moramo držati mjere još neko vrijeme', naveo je Plenković.