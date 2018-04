Plenković o 14 odmetnutih HDZ-ovaca: Neće biti penalizacije, to što su bili protiv nije grijeh

Predsjednik Vlade i HDZ-a Andrej Plenković nakon glasanja o ratifikaciji Istanbulske konvencije, protiv koje je bilo i 14 saborskih zastupnika njegove stranke, te tijesne većine kojom je izglasano povjerenje potpredsjednici Vlade Martini Dalić kazao je kako je zadovoljan ratifikacijom, da je protivljenje 14 saborskih zastupnika HDZ-a 'njihov odabir' te da neće biti penalizacije

Tvrdi kako će vrijeme pokazati da je bio u pravu. 'To je što je netko bio protiv nije grijeh. Neće biti penalizacije. Ljudi koji su u Saboru imaju mogućnost izražavanja svoje volje i to se vidjelo', dodao je.

Što se tiče glasanja o Istanbulskoj konvenciji, kazao je da je dio zastupnika HDZ-a glasao protiv. 'To je njihov odabir. Smatram da je dobro da smo ju ratificirali i to s aspekta njene biti, a bit je zaštita žena od nasilja i nasilja u obitelji. Što se tiče provedbe, sve institucije hrvatske države i Vlada će je provoditi u najboljoj vjeri da riješe ovaj negativni društveni fenomen. Sve ostalo što smo pratili kao raspravu po meni je bilo pretjerano, odvuklo je fokus od srži Konvencije, a interpretativna izjava daje jasan vodič svim institucijama kako da je provode', istaknuo je.

Upitan smatra li da su oni iz HDZ-a koji su glasali protiv uputili time i njemu poruku, Plenković je kazao: 'Ne, dio zastupnika možda ima neke svjetonazorske dileme, a dio je sasvim razvidno pod pritiskom', kazao je.

Komentirao je i jučerašnji prosvjed na splitskoj Rivi. 'Svakome iole informiranijem promatraču jasno je da Konvencija nije bila bit i tema okupljanja tih ljudi i političkih aktera koji su tamo došli. Oni imaju neku drugu agendu i pokazali su je u okviru 71 glasa protiv potpredsjednice Vlade', rekao je.

Plenković je komentirao i riječi koje su izmijenili on i Mostov Miro Bulj. 'Gospodin Bulj nije jedini koji ovdje koristi razne formulacije koje vama mogu biti uvredljive, a kada se simpatičnim lapsusom doživi da je dobio kritiku, onda smo u problemu, u drami, onda plačemo', kazao je Plenković.

Upitan je li korištenje riječi 'panj' bio baš lapsus, Plenković je rekao svima da 'malo guglaju' jer je iskoristio ime lika iz jedne od antologijskih hrvatskih serija, 'Čovjek i pol'. 'To je bilo izrečeno s respektom prema njemu kao čovjeku, a podsjeća me na Špiru Guberinu. To je jako dobro bilo, zapravo. Zato se čudim da se on osjetio pogođenim, ali to je bila pohvala iz srca. Nije on ništa manje narodski čovjek nego ja', rekao je Plenković.

Na pitanje hoće li glavni državni odvjetnik Dinko Cvitan ostati na toj poziciji ili će biti izabran netko drugi, Plenković je rekao: 'To što se vama ne nazire, ne znači da se meni ne nazire. Vlada će predložiti sve u skladu sa zakonskim rokom.'