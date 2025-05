Plenković o tučnjavi: 'To nema veze sa sportom, ni Dinamom, ni Hajdukom'

Na pitanje novinara o nedostatku HDZ-ovog kanadidata za gradonačelnika u Vukovaru i navodnom nezadovoljstvu u stranci zbog toga, premijer je rekao je da će HDZ ovdje pobijediti te da ne zna za nezadovoljstvo, prenosi Dnevnik.hr.

'Ne osvrćemo se na te komentare, najvažnije je da se zajedničkim naporima dobije povjerenje građana Vukovara. Dogovor HDZ-a i DP-a je bio jasan kad smo dogovarali koaliciju, prije godinu dana dogovoreno sada se provodi, nema iznenađenja', rekao je Plenković.

Komentirao je navijačke tučnjave u Splitu te rekao kako se čuo s ministrom Božinovićem.

'Vidjeli ste da je policija munjevito reagirala. Očito su to tučnjave između navijačkih skupina koje ja osuđujem. Mislim da je to jako loše. To nema nikakve veze ni sa sportom, ni s Dinamom, niti Hajdukom. To daje loš primjer mladima, a nažalost - imali smo takvih primjera u našim gradovima i u inozemstvu', rekao je.