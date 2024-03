Plenković: Milanovićeva kandidatura uz čuvanje funkcije je cirkus

"To je isto bitno pri odabiru da znamo što se htjelo učiniti. Da bi cirkuska atmosfera bila još malo jača, dok smo se vozili prema Osijeku čuli smo da je Milanović odlučio ići na izbore sa SDP-om kao neovisni, ali ipak sačuvati funkciju (predsjednika RH) pa što bude. E to je taj cirkus koji se nastavlja.", dodao je premijer Plenković.

"Imali smo do danas skrivenog lidera oporbe, a sad imamo malog kalkulantskog predsjednika i malog kandidata koji misi da neće izgubiti kao što je izgubio 2016., a mi ćemo mu pokazati da će izgubiti i on i SDP, po treći put", kazao je Plenković na HDZ-ovom skupu u Osijeku. Je li to upliv u demokratske procese u Hrvatskoj, da se RH izvuče iz zapadne zajednice Procijenio je da politički gledano, postoje samo tri jasne poruke "koje se iz ovog paničnog poteza vide". Prvo da je opozicija slaba, da je SDP slab, nikada slabiji, čak i po anketema koje su im nekada sklone, i tu stoje loše i znaju da nemaju šanse u srazu s HDZ-om i njihovim političkim partnerima.