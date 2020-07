Plenković komentirao Milanovića: Jedino bitno je bilo donijeti potpise i dobiti mandat, sve drugo je razina tračeva

Predsjednik Vlade Andrej Plenković iz Bruxellesa je, gdje se nalazi na sastanku Europskog vijeća, prokomentirao tenzije na relaciji Pantovčak-Banski dvori oko izjava koje su završile u medijima.

'Vezano uz današnju izjavu predsjednika Republike, u potpunosti odbacujemo bilo kakve aluzije da bi predsjednik Vlade ili netko iz njegovog kruga prepričavao medijima detalje njihovog sastanka prigodom predaje potpisa zastupnika koji daju potporu novoj parlamentarnoj većini. Premijer se time ne bavi niti je to njegov stil. Sve što je namjeravao kazati, rekao je prigodom izjava za medije', stoji u odgovoru glasnogovornika Vlade na Hinin upit nakon jutrošnje izjave predsjednika Milanovića.

'Meni je uopće nejasno što se tu zbiva. Niti je itko išta komentirao niti je taj razgovor iza zatvorenih vrata bio nešto neobičan, sve što sam imao za reći rekao sam na presici. Meni to djeluje smiješno, jedino što je bilo jučer bitno jest donijeti potpise i dobiti mandat, sve ovo drugo mi djeluje na razini nekakvih tračeva. Ne vidim ja tu nikakav problem, razgovor je bio korektan, barem sam ga ja tako doživio', kazao je Plenković, javlja HRT.

A predsjednik je u petak ujutro na pitanje novinara kako komentira činjenicu da su mediji objavili detalje razgovora koji su on i Plenković vodili u četiri oka kazao da to nije trebalo objaviti.

'To je jako ružno, znate, to je prilično ozbiljan primitivizam uopće da se netko usudi prepričavati razgovor dvojice ljudi u četiri oka. Stvarno jadno, baš jadno', rekao je Milanović nakon obilaska izložbe Miljenka Domijana u Klovićevim dvorima, piše Jutarnji list. Milanović smatra kako to nije način na koji se stvari odvijaju u demokraciji i očekuje jasnije i točnije pravne okvire sa stajališta Ustava u kojima djeluje Stožer civilne zaštite, poput definiranja ovlasti za donošenje mjera i rokova u kojima takav režim vrijedi. Naveo je da vidi sovjetizaciju društva.