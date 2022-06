[VIDEO] Plenković: Europsko vijeće po prvi puta je jasno izrazilo spremnost da BiH dodijeli status kandidata

Čelnici država članica EU-a donijeli su u četvrtak u Bruxellesu povijesnu odluku o dodjeli kandidatskog statusa Ukrajini i Moldaviji i obećali europsku perspektivu Gruziji. Premijer Andrej Plenković dao je izjavu za medije

'Prvo odlučili smo Ukrajini dati status kandidata, smatram da je to odlično. To je nešto što sam ja u ime cijele Vlade nastojao poručiti cijelo vrijeme, zagovarao da se to učini, to je jedini logičan odabir u ovim okolnostima. To je važna poruka solidarnosti ukrajinskom vodstvu. Ista takva odluka donesena je i za Moldaviju. Gruziji je izražena spremnost za davanje statusa kandidata sukladno odluci EK', kazao je Plenković.