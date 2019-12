Plenković: Dižemo rodiljne naknade na 5.654 kune, to je ozbiljna i opipljiva demografska mjera

Uoči odlaska premijera Andreja Plenkovića u Bruxelles u Banskim dvorima održana je sjednica vlade. Na dnevnom redu bile su porodiljne naknade, ali i nabava helikoptera Black Hawk

Plenković je uvodno podsjetio na sjednicu Savjeta za Slavoniju koja je održana u Vukovaru. 'Kroz više od tri godine aktivnosti smo ugovorili 11,3 milijardi kuna za projekte u pet županija', kazao je Plenković dodavši da je to 64 posto ugovorenog novca.

Osvrnuo se i na problem umirovljenika, odnosno cenzusa za oslobađnje od premije za mirovinsko osiguranje. 'Ono što smo dogovorili je izmjena praga, odnosno da se on povisi. A drugo je da nađamo trajni mehanizam koji bi rješavao ove apsurdne situacije, a to je da mirovina raste ali se mora platiti dopunsko pa se na kraju ima manje sredstava. Međutim moramo naći rješenje koje će ići za tim da umirovljenici budu zadovoljni', poručio je zahvalivši Matici umirovljenika i sindikatima.

'Ovi koji žele dolaziti pod prozor moraju znati da su ovi koji su za razgovor riješili problem', poručio je premijer predsjedniku Hrvatske stranke umirovljenika Silvanu Hrelji, koji je prijetio prosvjedima umirovljenika 'pod prozorom Vlade', ako se ne riješi taj problem.

Komentirao je mišljenje nezavisnog odvjetnika o arbitraži sa Slovenijom. 'On je praktički potvrdio što je Hrvatska naglasila u svom podnesku, a to je da sud EU nije nadležan za pitanje granice. Mi smo primili na znanje njegovo mišljenje, još predstoji i odluka suda. Naša poruka Sloveniji i slovenskoj vladi još jednom: Hrvatska i Slovenija su dvije susjedne i prijateljske zemlje koje više veže nego jedno otvoreno pitanje koje je dio nasljeđa raspade bivše države. Spremni smo to pitanje riješavati dobrosusjedskim putem i naći rješenje s kojima će obje države biti zadovoljne', kazao je Plenković.

Vlada povećava rodiljne naknade

Najavio je povećanje rodiljnih naknada. 'Povećava se maksimalni iznos naknade plaće za zaposlene i samozaposlene roditelje (op.a.nakon šest mjeseci djetetova života) s 3991 kune na 5654 kune. Kad smo krenuli s mandatom naše Vlade tih drugih mjeseci je bilo 2663 kune, a sada je 5654. Za drugih mjeseci smo došli više nego dvostruko. To je ozbiljna i dosta opipljiva demografska mjera', kazao je Plenković.

Vlada je u svom objašnjenju zakona podsjetila da je već dizala rodiljne naknade. 'Unatoč navedenom povećanju, roditeljska naknada je i nadalje neodgovarajuća za kategoriju zaposlenih i samozaposlenih roditelja s višim primanjima jer odstupa od njihove stvarne visine plaće, uslijed čega nakon korištenja rodiljnog dopusta (prvih šest mjeseci) dolazi do gubitka dijela dohotka odlaskom na roditeljski dopust, objašnjavaju u Vladi zašto su se odlučili još podignuti naknade.

Izmjenama zakona skraćuje se i razdoblje trajanja prethodnog osiguranja (staž) zaposlenog ili samozaposlenog roditelja kao uvjeta za ostvarivanje toga prava odnosno ono se smanjuje kako bi bilo povoljnije za korisnike prava.

Tako se umjesto 12 mjeseci neprekidno predlaže 9 mjeseci staža, odnosno umjesto 18 mjeseci s prekidima u posljednje dvije godine predlaže se 12 mjeseci.

Procjenjuje se da će za primjenu Zakona od 1. travnja 2020. trebati dodatnih 160,65 milijuna kuna u 2020. godini, odnosno dodatnih 214,19 milijuna kuna u 2021. te isto toliko u 2022.

SAD donira dva helikoptera

Vlada je odobrila i donaciju SAD-a. 'Opremanje Hrvatske vojske helikopterima provest će se u partnerstvu s Vladom Sjedinjenih Američkih Država, a obuhvaća donaciju dva helikoptera UH-60M Black Hawk s pripadajućom opremom i dijelovima, nabavu dva helikoptera UH-60M Black Hawk s pripadajućom opremom i dijelovima, obuku pilota i zemaljskog osoblja te integralnu logističku podršku. Od ukupne vrijednosti opremanja helikopterima UH-60M Black Hawk, vrijednost donacije iznosi 360.640.956 kuna i u cijelosti je podmiruje američka strana. Preostali iznos od 807.234.398 kuna potreban za opremanje Hrvatske vojske helikopterima UH-60M Black Hawk osigurava se Državnom proračunu Republike Hrvatske na razdjelu Ministarstva obrane', pojašnjavaju u Vladi.

Vlada je na sjednici također donijela odluku o ustrojavanju Službeničkog suda i Višeg služ­beničkog suda, a prijedlog Ovršnog zakona poslala je u treće čitanje zbog velikog broja amandmana.