Plenković: 'Zekanović će biti na listi, odličan je. Karamarko neće'

'Umjesto da se ponaša kukavički, neka da ostavku i napravimo pravu političku utakmicu', kazao je Plenković istaknuvši da je uvjeren u pobjedu obzirom na rast standarda, rejtinga... tu je Pelješki most, Schengen, Rafalei...

Kršenje Ustava je jasno, ali mi ćemo se baviti pozitivnim stvarima. Ostalo je stvar DIP-a i Ustavnog suda koji imaju svoje nadležnosti.

Postoji li bojazan da izbori budu poništeni? 'To pitajte Ustavni sud. Mi idemo u još jedno povjerenje hrvatskih birača, uvjeren sam u veliku pobjedu zbog svega što smo učinili u posljednjih osam godina. S obzirom na rast plaća, mirovina, kreditnog rejtinga, rast prosječne razvijenosti Hrvatske sa 62 na 76 posto. Naši rezultati su tu, Pelješki most je tu, LNG terminal je tu, druga cijev tunela Učka, autocesta do Siska, Euro, Schengen... Nemamo praktički nijedan projekt koji smo obećali, a da ga nismo realizirali', pohvalio se Plenković.

Plenković je kazao da će sutra predstaviti izborni program i liste. Naveo je da nude stabilnost, snažnije i otpornije gospodarstvo, snažan geopolitički položaj Hrvatske, a ulažu i preko dvije milijarde eura u obrazovanje. Kazap je da će biti zanimljivih lica na listama.

'Tu su saborski zastupnici, lokalni čelnici, dosadašni partneri - HSLS, HDS, HNS, Marijana Petir', kazao je Plenković.

Mjesta će biti i za Zekanovića koji je prije kritizirao Plenkovića.

'Naučio je neke stvari i sad je odličan', kazao je.

Kazao je da se povremeno čuje s Karamarkom, ali na pitanje da bi bio dobar za listu, kazao je da imaju 'zaista puno kandidata'.

Poručio je i da se na terenu osjeća atmosfera i da je potez kršitelja ustava oporbi bio pucanj u leđa.

'Mobiliziranost birača je izrazito velika, a sve što je opozicija napravila, predvođena kršiteljem Ustava, bio pucanj u koljeno, a vjetar u leđa našim članovima i biračima i svima koji dijele smjer Hrvatske. Hrvatska je puno bolja nego je bila 2016. godine', naveo je Plenković.

Još uvijek nije oprostio Domovinskom pokretu riječi koje su mu uputili nakon prošlih izbora.

'Digli su kaznenu prijavu protiv mene i kažu može HDZ, ali ne i Plenković. E pa ne može', ustvrdio je premijer dodavši tko bi mogao oprostiti takvu ucjenu.

Kazao je da su oni Penavu postavili za gradonačelnika u Vukovaru, bez nas nikad ne bi pobijedio Sabu. 'Trčao je pod skute Škore, a imao je velike ambicije u HDZ-u. Škoro je svoju grešku shvatio', kazao je Plenković.

Komentirao je da osam godina sluša kako ide u Bruxelles, samo zato jer ga ne mogu pobijediti. 'Nema veće časti od hrvatskog premijera. Ostajem premijer, nema kod mene ‘hvala, doviđenja‘, istaknuo je šef HDZ-a.

Očekuje dovoljno mandata da formira vladu i vjeruje da će rezultati biti kao i prije četiri godine.

Kazao je i da nije znao da je Turudićev auto propucan prije mjesec dana.

Na kosntataciju da Milanović tvrdi da je taj incident isceniran Plenković kaže da Milanović laže već dugo vremena i da je to dio njegovog arsenala laži.

'Nije normalna situacija iz 2015. kada je šestero Milanovićevih ljudi navodno znalo sve o Turudiću i Mamiću, a sad su se sjetili. Što su radili devet godina?', kazao je Plenković.

'Nini Obuljen bi trebalo dati zlatnu medalju koliko je napravila za obnovu Zagreba', pohvalio je ministricu Plenković.

Plenković je kazao da su Ured europskog javnog tužitelja podržali. 'Ta institucija ima zadaću kontrolirati da li se troši europski novac', naveo je premijer. Također je kazao da nema straha za Ured europskog javnog tužitelja i da nije to upitno i da će nastaviti naraditi. 'To nitko ne osporava'.

Na upit tko je AP iz poruka Gabrijele Žalac premijer je kazao da je to nebitno i da ne komentira privatne poruke, pogotove kad izlaze na takav način.

Neće biti sučeljavanja s protukandidatima jer Milanović ne želi dati ostavku, a ako predsjednik za njega ne postoji jer se svrstao na stranu jedne političke stranke. 'Nije više predsjednik svih građana'. Istaknuo je da boljeg dara za HDZ od ovoga što je napravio Milanović nije moglo biti. 'Da smo ga mi smišljali ne mi smislili ovako dobro', kazao je.

Za ostale čelnike oporbe je također kazao da ne postoje i da su ih odnijeli su ih ovi potoci...Oni imaju ovoga koji je kukavica

'Grbin nije ni predsjednik SDP samo to ne zna', ustvrdio je Plenković.

Kazao je i da nisu imali ove krize da bi bilo i bolje. 'Volio bih da su više rasle plaće i mirovine. Može se i puno više, ali danas je bio već osmi paket pomoći umirovljenicima. Mirovina je narasla 61 posto'.

Na pitanje gdje se vidi 2028. godine kazao je da se vidi na ovom mjestu. 'Ali ovaj posao i troši. Nisam bio toliko sijed'.