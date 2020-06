Plenković: Da postoji neka nevidljiva ruka koja utječe na DORH, istrage ne bi bilo

Predsjednik Vlade i Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) Andrej Plenković komentirao je jutros, nakon jutrošnjeg sudjelovanja na sjednici Županijskog odbora HDZ-a Požeško-slavonske županije, nadolazeće parlamentarne izbore

"Mi smo projekt Slavoniju u prošloj kampanju najavili kao prioritet, ugovoreno je preko 12 milijardi, realiziramo projekte, Vlada i ministri su prisutni u Slavoniji, mislim da će birači, poučeni iskustvom na predsjedničkim izborima, dobro promisliti kome će dati povjerenje, bira se hoćete li ići na one za koje znate tko su i što su, koji su osigurali zdravlje, radna mjesta, gospodarski rast. Noćas je Fitch Hrvatskoj zadržao kreditni rejting, to znači da nam vjeruje, vide otpornost, znanje i povjerenje da se mjerama za gospodarski opravak što prije vratimo razinu od prije", rekao je premijer Plenković i dotaknuo se šefa SDP-a.

"Da postoji neka nevidljiva ruka koja utječe na DORH i policiju, istraga se ne bi dogodila,. To je ta razlika poštovanja neovisnog djelovanja policije i DORH.a , za mene i povjerenje građana u policiju, DORH i sud je ključno da se otkrije tko unutar sustava probija mjere, to je za njih ključno, nije ovo prvi put, neka se potrude i jedni i drugi i treći saznati kako im se to dogodilo".

Plenković je rekao i da ne misli da će afere s bivšim članovima stranke Alojzom Tomaševićem i Ivanom Penavom, te bivšim ministrima Gabrijelom Žalac i Tomislavom Tolušićem naštetiti HDZ-u u Slavoniji tijekom izbora.

"To su bitno različite situacije, da sam znao za sve u slučaju Tomaševića, ne bi bio kandidat ni za župana. Penava je gradonačelnik grada kojem je ova Vlada pomogla kao ni jednom drugom, njegov je politički odabir iz nekih meni nerazumljivih razloga da ode u drugu stranku, to s nama nema veze. Što se tiče Žalac i Tolušića, osim medijskog napada nisam vidio da se nešto protiv to svoje bivših ministara poduzelo, Ja ću kroz ovu kampanju otkloniti argumenitma tezu da je ovdje bilo ne znam koliko afera i da je netko bio korumpiran, nema tu velike prtljage koja će meni stavljati ozračje poput sugestivnog pitanja da je sve to tu".