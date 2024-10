Plenković: Ako se narod ne prosvijetli, postoji rizik da će izabrati Milanovića

'Argument da netko ima nešto protiv mene osobno nije dovoljan. Možeš biti protiv nekoga, može ti netko ne biti simpatičan, ali iz potpunog kaprica stati iza laži i neistine… Nisu zato dobili mandat. Poruka da ne sudjeluju na Odboru i njhovo eventualno glasanje protiv neće biti samo kapric protiv HDZ-a, što je gotovo pa bolesno, nego i protiv Hrvatske kao pouzdane saveznice NATO-u i pouzdane članice EU-a . Oni nas miču iz položaja čvrsto usidrenom na Zapadu, kao i sigurnom političkom krugu, gdje smo željeli ići. Istina ne ovi ljudi tu nego njihovi prethodnici. Ne mogu se izvući da će glasati za preostalih 12 misija. Tek to je apsurd. Po njima je hrvatski vojnik sigurniji u Libanonu, Afganistanu, Kosovu… To nema logike i ogroman je problem za njih, prije svega, a štetu koju čine, čine Hrvatskoj. Ne HDZ-u ili meni', rekao je Plenković, prenosi N1 .

Hrvatska isporučuje tenkove Ukrajini, što pokazuje da podrška ne izostaje?

'To je otprije dogovoreno. Nama dokazivati da pomažemo Ukrajini… Pomažemo izrazito puno posljednje dvije i pol godine. To što premalo govorimo o tome i neki nam se čudom čude, do njih je. Ogromna količina pomoći iz Hrvatske je otišlo u Ukrajinu. Kako? Koristili smo usluge svojih partnera u NATO savezu, a ne goluba pismonoša.'

Naglasio je da bi sve bilo drugačije od strane kritičara i protivnika misije bilo da su stvari suprotne i da HDZ čini što Milanović i SDP.

“Da je ovo slučajno radio predsjednik izabran od strane HDZ-a, sve bi paune počerupali ti isti prosvjednici, kroz klizište bi se probili do Pantovčaka kako bi prosvjedovali. Nigdje toliko dvostrukih standarda kao ovdje.”

Primijetio je premijer da se snimatelji smiju dok je nabrajao Milanovićeve izjave.

'Smiju se… Bilo bi dobro da netko zaplače u javnom prostoru i zamisli se nad njenom sudbinom. Jer, danas je sve što se kaže kao fora. Potpuni debilitet. Eto, tako ću to nazvati. Ako je nekome to normalno, onda imamo i problem javnog prostora.'

Ponovno je spomenuo i Milanovića pa ga optužio da nije predsjednik svih građana.

'Ako tako podcjenjuje NATO, neka bude protiv svih misija. Ako tako podcjenjuješ načelnika Hrvatske vojske, nemoj onda dodjeljivati odlična vojnicima. Milanovićeva politika ostavlja dojam da se dodvoravamo Rusiji.'

Pojasnio je da dolazak Rugea nije vezan uz HDZ, već služi kao pojašnjenje svima oko detalja misije i načina na koji se pruža podrška Ukrajini.



Raskid Suverenista i Domovinskog pokreta u Vukovaru nije htio previše komentirati, tek je rekao da će se razgovarati o lokalnim izborima i hoće li HDZ imati svog kandidata ili podržati DP. Nije htio ni odgovoriti kad će biti predsjednički izbori.

Tema se potom okrenula prema zdravstvenim sindikatima, koji najavljuju štrajk jer smatraju da ako se imaju milijuni za ratove, valjda ima i za njihove plaće.

'Kakvi milijuni za ratove? Ne razumijem uopće logiku i kakve to ima veze sa zdravstvom. Nakon što smo donijeli ogromna povećanja plaća u sustavu… Nije mi jasno otkud uopće ta logika. Postoje proračun, postoje političke odluke, postoji pomoć države… Nadležni ministri vode razgovore u svojim resorima, ali moj je stav da nakon toliko velikih povećanja plaća, to nema logike. Nikad u povijesti nije bilo takvog rasta plaća. Paušalne izjave o tome da se ima para za ovo ili ono, ne stoji. Država tako ne funkcionira. Ona mora brinuti o svima.'

Vratio se na Milanovića i NATO.

'Ako se slučajno narod ne prosvijetli, postoji rizik da nekoga takvog neki ljudi, ne znam čime izazvani, izaberu da bude predsjednik zemlje kojoj ne čestita dan državnosti. Ne poštuje svoju zemlju, Ustavni sud, vojsku ni Sabor. Što on treba napraviti da se ljudi prosvijetle? Nadam se da će Dragan Primorac pobijediti.'

Optužio je i SDP-ovog Arsena Bauka da je htio na Odbor, ali nakon što ga je Milanović nazvao, odbio je doći.

Na kraju je poentirao. 'Mi istina, oni kaprica'.