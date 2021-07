Plenković: Ako ima tema oko koje postoji suglasje između Vlade i Milanovića onda je to pitanje ravnopravnosti Hrvata u BiH

Hrvatska želi da se razgovori o reformi izbornog zakonodavstva u BiH okončaju na način koji će omogućiti Hrvatima da imaju legitimnu zastupljenost te da nema preglasavanje koje ih dovodi u nepravedan položaj, izjavio je u subotu novinarima premijer Andrej Plenković nakon bilaterala na Dubrovnik forumu.

Zakonodavstvo BiH, nastavio je, treba odražavati sistem koji će omogućiti da ono što je tada bilo dogovoreno i što je bilo primjenjivano do 2006., se u budućnosti osigura.

"Tu poziciju zagovarat ćemo i u budućnosti", poručio je Plenković, dodavši da ako ima jedna tema oko koje postoji suglasje između Vlade i Predsjednika Republike onda je to pitanje ravnopravnosti Hrvata u BiH.

"Ovo nije dobro ni za koga, nepravedno je, jedan konstitutivan narod se osjeća nezadovoljno (...) moramo naći mehanizme koji će dati jamstva Hrvatima da će njihov predstavnik u Predsjedništvu biti legitimni predstavnik političkih stanaka Hrvata u BiH", rekao je Plenković.

Na pitanje da li misli da je za ovakvu situaciju možda djelomice kriv i predstavnik Hrvata u BiH, zbog primjerice nedovoljnog lobiranja, premijer je novinaru odgovorio protupitanjem upitavši ga želi li reći da su Hrvati krivi za praksu koja je krenula tek 2006.

Plenković je ustvrdio da za takvo stanje nije kriv predstavnik Hrvata Dragan Čović.

"Netko je 2006. odlučio da se inženjeringom može preglasati Hrvate i od tada imamo situaciju kakvu imamo", rekao je Plenković.

"Nije to do Hrvata nego do nekoga drugoga", rekao je Plenković.

Također je rekao da je vrlo zadovoljan razgovorima koje je vodio na ovogodišnjem, 14. po redu Dubrovnik forumu.