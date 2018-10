Planirate li na izlet ili u šetnju ponesite kišobrane i kabanice

Na Jadranu i područjima uz njega danas će biti umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom i pljuskovima s grmljavinom. Oborina će lokalno biti obilnija, osobito na srednjem i sjevernom Jadranu. U središnjoj i istočnoj Hrvatskoj djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, poslijepodne uz mogućnost za mjestimičnu kratkotrajnu kišu ili poneki pljusak

Najviša dnevna temperatura u većini krajeva od 17 do 22, a na istoku i jugu zemlje do 25 stupnjeva Celzijevih

Najniža jutarnja temperatura zraka od 6 do 11, na Jadranu od 15 do 20, a najviša dnevna u većini krajeva od 17 do 21, samo na istoku i jugu zemlje do 24 °C.

Magla jutros mjestmice smanjuje vidljivost u Lici i Gorskom kotaru, a ima je i na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca te između Bosiljeva i tunela Sveti Rok i na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između Bosiljeva i Kikovice.

Kiša i mokri kolnici usporavaju promet u Dalmaciji. Vozače se poziva da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, javio je HAK u 7,20 sati. Zbog teretnog vozila u kvaru na autocesti A1 Zagreb-Split-Ploče na 229. km između čvorova Sveti Rok i Maslenica u smjeru Zagreba, potreban je dodatan oprez.