Pitali smo vas što mislite o zabrani mobitela u školama. Jedan odgovor premoćno vodi

FB KOMENTARI

'Ja bih im odmah po dolasku u školu stavila mobitel 'pod ključ' i kad završe s nastavom vrati im se...'

'Pa pod nastavom ih ni ne smiju koristiti, a u većini škola ni pod odmorom, tako da ne znam čemu toliko halabuke.'

'To ne treba biti odluka Grada, Ministarstvo obrazovanja treba donijeti odluku za cijelu državu, i priči kraj.'

I dok većina podržava zabranu misleći da će to poboljšati kvalitetu nastave i psihičko zdravlje školaraca, neki joj se protive.

'Glupost. Djeca moraju imati mobitel ili sat da nazovu roditelje i da roditelji mogu znati gdje su.'

'Nisam za zabrane, jer ih se koristi i za nastavu, za razne kvizove i ponavljanja, ali jesam za edukaciju o korištenju. Ne trebaju ni odraslima mobiteli na radnom mjestu (osim službenih, ali to je drugo), pa nam nisu zabranjeni', jasni su naši čitatelji.