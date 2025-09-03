Pitali smo vas što mislite o zabrani mobitela u školama. Jedan odgovor premoćno vodi

Naši čitatelji u velikoj se mjeri slažu s preporukom o zabrani korištenja mobitela u osnovnim školama te objeručke podržavaju tu inicijativu Grada Zagreba. No iz komentara ispod ankete koju smo postavili vidi se da ima i onih koji u zabranama ne vide prednosti. Glasati možete i dalje...
Sudeći po reakcijama na društvenim mrežama, čini se da se građani mahom slažu s preporukom o zabrani korištenja mobitela u osnovnim školama, a Grad Zagreb poslao ju je svim osnovnoškolskim obrazovnim ustanovama. Kako je na jučerašnjoj konferenciji za medije rekla zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec, prekomjerna upotreba mobitela ima brojne štetne učinke, stoga smatraju da je preporuka 'dobar korak'.
'On sigurno sam po sebi ne rješava pitanja korištenja društvenih mreža u premladoj dobi i pitanja mentalnog zdravlja kod djece zbog velike količine vremena koje provode online, ali je korak u dobrom smjeru', poručila je.
Netom poslije u anketi smo vas pitali što vi mislite o zabrani mobitela u školama. Anketa je u samo nekoliko sati prikupila gotovo tisuću odgovora i velika većina vas (više od 85 posto) podržava zabranu jer su 'djeca i tako previše na mobitelima'.
Pod uvjetom da mogu koristiti mobitel tijekom odmora zabranu podržava 11,5 posto dok joj se oštro protivi tek 2,4 posto vas. Na kraju, nekoliko čitatelja neodlučno je kad je riječ o ovoj temi.
Anketa je izazvala i mnogobrojne komentare na našoj stranici na Facebooku, njih preko 150. Najviše je onih koji odlučno podržavaju zabranu riječima: 'Konačno', 'Podržavam', 'Pametno' ili 'Odlična ideja'.
Neki su se malo više raspisali...
FB KOMENTARI
Što čitatelji tportala misle o zabrani mobitela u školama?
'Ja bih im odmah po dolasku u školu stavila mobitel 'pod ključ' i kad završe s nastavom vrati im se...'
'Pa pod nastavom ih ni ne smiju koristiti, a u većini škola ni pod odmorom, tako da ne znam čemu toliko halabuke.'
'To ne treba biti odluka Grada, Ministarstvo obrazovanja treba donijeti odluku za cijelu državu, i priči kraj.'
I dok većina podržava zabranu misleći da će to poboljšati kvalitetu nastave i psihičko zdravlje školaraca, neki joj se protive.
'Glupost. Djeca moraju imati mobitel ili sat da nazovu roditelje i da roditelji mogu znati gdje su.'
'Nisam za zabrane, jer ih se koristi i za nastavu, za razne kvizove i ponavljanja, ali jesam za edukaciju o korištenju. Ne trebaju ni odraslima mobiteli na radnom mjestu (osim službenih, ali to je drugo), pa nam nisu zabranjeni', jasni su naši čitatelji.
Anketa je i dalje otvorena te možete dati svoj glas i komentirati.