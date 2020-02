Pijanist koji je s Josipom Lisac izveo himnu: 'Milanović je imao samo jedan zahtjev'

Htjeli smo samo poslati poruku ljubavi, dobrote, mira, a to je ono što ovaj narod treba, kaže pijanist Zvjezdan Ružić

Otkrio je da je jedini Milanovićev zahtjev bio da "to bude posebno i drugačije". "A zato smo mi i bili tamo", kazao je i dodao da je to bila inauguracija na kojoj je predsjednik želio posebnu himnu. "Nakon inauguracije nam je čestitao i rekao da je preoduševljen i da je baš to i htio", rekao je Ružić te dodao da oni imaju "osjećaj sreće jer smo stvarno napravili nešto drugačije".

"Mi dobivamo veliki broj lijepih kritika. Ljudi su oduševljeni, ljudi su plakali. Dobivamo poruke da nikada nisu doživjeli himnu na tako predivan način", rekao je i dodao da on svoju domovinu vidi "romantično, toplo, nježno i drugačije". "Josipina i moja vizija su se poklopile. Htjeli smo samo poslati poruku ljubavi, dobrote, mira, a to je ono što ovaj narod treba", kazao je Ružić.

"To smo mi i mi smo napravili najbolje što smo mogli. A najbitnije je da je predsjednik to htio i on je presretan", kazao je i dodao da su se fokusirali samo na lijepe poruke.