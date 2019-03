Pijani, trijezni, teže, lakše ozljede... Pogubili ste se? Objašnjavamo za što možete dobiti prekršajnu, odnosno kaznenu prijavu

Pijani čovjek gotovo je pregazio ženu usred Zagreba, a onda ju i pretukao. Trijezna ministrica automobilom je udarila djevojčicu i slomila joj nogu. Njezina kuma s debelo preko jednog promila alkohola u krvi svoju sugrađanku na deset je dana poslala u bolnicu zbog potresa mozga. Pijani nogometaš u gluho doba noći zaletio se automobilom u benzinsku stanicu i ozlijedio radnicu. Svi oni dobili su tek prekršajne prijave, barem u početku: U petak ujutro objavljeno je da bi ministričina kuma ipak mogla i kazneno odgovarati

U zamršenim koridorima hrvatskog represivnog aparata, kao i u javnosti, posljednjih tjedana najvažnija dvojba jest razlika između teških i lakih tjelesnih ozljeda , jer se čini da o tome sve ovisi: laički rečeno, prvi tip u pravilu vodi do kaznene, a drugi do prekršajne odgovornosti. U taj mozaik uklapa se prosvjed inicijative #spasime prošle subote, čiji je jedan od glavnih zahtjeva bio da se svaki tip fizičkog nasilja ubuduće kvalificira kao kazneno djelo.

'O tome odlučuju isključivo liječnici, a sudovi su vezani stavom medicinske struke. Primjerice, do prije petnaestak godina svaki potres mozga bio je kvalificiran kao teška ozljeda, no danas to nije tako i težim se smatraju slučajevi u kojima je osoba gubila svijest ili ima oštećenje moždanog tkiva - da ne govorimo o nagnječenjima i frakturama', nastavlja splitski odvjetnik.

'Ukoliko radnica na crpki i nije teže ozlijeđena, to svakako nije jedini kriterij za sankcioniranje: tu je i nepružanje pomoći, ali i kazneno djelo općeopasne radnje jer se razumno moglo očekivati da će se u objektu netko nalaziti u trenutku kada se u njega zabio automobilom', smatra Ljubičić.

'Situacija je što se tiče prometa prilično jasna: nema ugrožavanja sigurnosti ako se radi o lakšim ozljedama, a ima ukoliko se radi o težima. No to ne znači da je svako nanošenje lakših tjelesnih ozljeda tek prekršaj: postoje i drugi zakoni koji reguliraju ovu tematiku, posebno oni koji sprječavaju i suzbijaju obiteljsko nasilje. Tu treba biti znatno rigorozniji, jednako kao i u slučaju propisa koji reguliraju fizičko nasilje i namjerno nanošenje ozljeda, kakve god one bile', rekao nam je Ljubičić.

Kao iskusnog odvjetnika na koncu smo ga zamolili da prokomentira činjenicu da je djevojčica koju je svojim automobilom udarila ministrica Gabrijela Žalac, barem ako je tvrditi po prvotnim informacijama iz policije, pretrpjela tek lakše tjelesne ozljede - premda je pretrpjela prijelom kosti noge, i to na dva mjesta.

'To su gluposti i po ovim informacijama apsolutno je nemoguće karakterizirati njezine ozljede kao lake. To još uvijek ne mora značiti da je ministrica počinila kazneno djelo, no da, ozljede su teške i o tome nema spora', kaže ovaj odvjetnik.