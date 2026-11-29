Prema informacijama šibenske policije, nesreću je izazvao 18-godišnjak koji je upravljao osobnim automobilom šibenskih registarskih oznaka pod utjecajem alkohola. Ulaskom u lijevi nepregledni zavoj nije prilagodio brzinu osobinama i stanju kolnika te uvjetima vidljivosti i preglednosti, zbog čega je izgubio nadzor nad vozilom.

Najprije je izletio izvan kolnika i udario u smjerokazni stupić, koji je pritom slomljen, a potom je automobil sletio u kameno-zemljanu provaliju obraslu visokim raslinjem. Vozilo se nekontrolirano nastavilo kretati niz teren nagiba oko 45 posto te se zaustavilo približno 40 metara od mjesta izlijetanja, oko 20 metara zapadno od ruba kolnika i čak 20 metara ispod razine državne ceste

