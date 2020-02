Pijan i bez položenog ispita vozio automobil; uhićen je, a čeka ga kazna od 20 tisuća kuna

Bjelovarska policija zaustavila je tijekom noći vozača za kog se ispostavilo da upravlja vozilom bez položenog vozačkog ispita, a pri alkotestiranju napuhao je 1,59 promila

Bjelovarska policija javlja da je noćas, 12. veljače u 00.15 sati, u Trojstvenom Markovcu, u Trojstvenoj ulici, u kontroli prometa zatečen je 35-godišnjak da upravlja osobnim automobilom „VW Golf" (BJ), prije stjecanja prava na upravljanje vozilima određene kategorije (B kategorije), jer nije položio vozački ispit.

Jednako tako, alkotestiranjem mu je utvrđena i koncentracija alkohola u organizmu od 1,59 g/kg. On je priveden u prostorije policije gdje je smješten u posebnu prostoriju do otrežnjenja, a protiv njega slijedi optužni prijedlog na novčani iznos od 20 tisuća kuna i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od 6 mjeseci kada za to budu ostvareni uvjeti.