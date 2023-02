Petrov: Plenković je od Hrvatske stvorio samoposlugu, a račun plaćaju građani

Predsjednik Mosta Božo Petrov izjavio je u srijedu da je Andrej Plenković od cijele Hrvatske stvorio samoposlugu, a račun ispostavlja građanima te se zapitao "do kada će ljudi trpjeti da ih se pravi budalama" i da plaćaju sve što Plenković radi

" Plenković je stvorio samoposlugu od cijele Hrvatske, a račune ispostavlja svim ljudima u Hrvatskoj, sada imamo i dokaze za to. Samo me zanima do kada će ljudi trpjeti da ih se pravi budalama i da iz svojih plaća plaćaju sve što Plenković radi", rekao je Petrov na konferenciji za novinare.

"Ljudi, dokad će vas magarčiti, dokad ćete vi to plaćati iz svog džepa, što se još treba dogoditi da vi i to istrpite? Ne govorimo o nekome s ulice već o najužem dijelu kabineta Andreja Plenkovića, o onima koje je on birao”, kaže Petrov.

Najavio je da će prvo pitanje glavnoj državnoj odvjetnici Zlati Hrvoj Šipek, kada idućeg tjedna dođe u Sabor, biti zašto zbog ovoga još uvijek nije pokrenuta istraga.

Napomenuo je kako je sam Plenković rekao da su neke medijske kuće imale informacije o toj aferi, pa ih je trebao imati i DORH.

„Ako je DORH to imao, zašto nije pokrenuta istraga? Nemoguće je da zbog iste stvari netko završi s optužbom, a za nekog drugog to nije problem”, rekao je Petrov zapitavši vrijede li zakoni u Hrvatskoj jednako za sve.

„Imate li vi pravo nekome namjestiti posao, zloupotrijebiti svoj položaj, trgovati utjecajem? Nemate. Zašto onda to ima glasnogovornik Vlade? Zašto na to imaju pravo predsjednik Vlade i šef Hrvatskih šuma? I da predsjednik Vlade još i slavodobitno kaže kako to nije tema i da je medijska kuća dobro procijenila što se time nije bavila”, kaže.

Upitan je li i on bio u situacijama da je netko od njega nešto tražio, Petrov je odgovorio da u svakodnevnom razgovoru ima takvih situacija, no "sami birate hoćete li na takve situacije odgovoriti ili ne".

Ne pada mi na pamet koristiti državne poslove za uhljebljivanje ljudi. Ušao sam u politiku da se to primijeni, poručio je.