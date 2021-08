Peternel o bivšem šefu: Dao je ostavku, ne razumijem što on hoće

Očekivao bih puno više s obzirom na njegovu veličinu, rekao je član Predsjedništva Domovinskog pokreta Igor Peternel komentirajući za N1 sukob bivšeg čelnika te stranke Miroslava Škore s njegovim nasljednicima

Na pitanje je li prijetio Miroslavu Škori nakon što ga je smijenio s mjesta u svom saborskom uredu, Peternel je za N1 rekao: 'Nazvao sam ga i rekao mu da za sve postoji način. Jako mi je važna forma, način, jer to određuje finoću u prostoru djelovanja. Smetalo me to da nije razgovarao sa mnom, nije me pozvao da odstupim. Ja bih to učinio, vratio bih se na fakultet i to nije velika stvar. Nisam očekivao da ću ostati na toj funkciji, ali sam mislio da će to čekati prvi radni dan, 1.9. Očito mu se žurilo.'

'Samo sam mu rekao da ne mogu razumjeti njegov potez i da sam dva tjedna pristojno i za mene nespecifično šutio i da se baš na meni našao iskaljivati. Volio bi on smjenjivati saborske zastupnike, ali ne može, pa sad smjenjuje sve koje može. Nema problema, ako je on sretan, neka je', rekao je o bivšem šefu.