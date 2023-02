Peskov: Kremlj razumije pritiske zapada bez presedana na Srbiju

Kremlj razumije da je vodstvo Srbije pod pritiskom Zapada bez presedana i cijeni stajalište predsjednika Aleksandra Vučića nadajući se daljem unaprjeđenju odnosa dviju zemalja, rekao je u petak novinarima glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov

Peskov je reagirao na jučerašnju najavu srbijanskog predsjednika da će vjerojatno morati uvesti sankcije Rusiji.

Srbija će možda morati uvesti sankcije Rusiji, rekao je u četvrtak Vučić parlamentarnim zastupnicima tijekom rasprave o Kosovu, dodavši da on time nije oduševljen, no da Beograd već plaća cijenu što to i ranije nije učinio.