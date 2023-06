Pernar otkrio koliko je potrošio na put u Zambiju: 'Ako mislite da je to neka velika lova - nije'

"Karta od Lusake do Beča je 500 eura. Smještaj koji trenutno plaćam u Ndoli je 250 kvača na noć, to je oko 13 dolara. Ako jedem za ručak game meat (meso od bizona s rižom i salatom od zelja) plus pivo, to je 140 kvača odnosno sedam dolara. Zapravo, je jeftinije živjeti u Zambiji nego u Hrvatskoj," tvrdi Pernar za Dubrovački dnevnik.

"Ako jedete lokalno voće, veliki ananas je 20 kvača, to je otprilike jedan dolar, kilogram rajčica je također 20 kvača. Piva u restoranu je 20 kvača (dolar), a u dućanu 10 kvača (pola dolara). Uglavnom, jeftinije je nego život u Hrvatskoj," kazao je Pernar koji tvrdi - put ga je koštao manje nego da je došao u Dubrovnik.

"Tri noći u hotelu u Dubrovniku koštale bi me kao mjesec dana udobnog života ovdje. Tako da ako mislite da je to neka velika lova - nije," kazao je Pernar.