Pernar otkrio ime svoje nove stranke, Bunjac danas priopćava odluku o položaju u Živom zidu

Ivan Pernar ponovno je doveo u pitanje sadašnje vodstvo bivše stranke te otkrio kako će se zvati nova, a Branimir Bunjac sinoć je kazao kako je prelomio odluku o svom položaju

'Odluku sam donio, bit će priopćena javnosti u petak prijepodne. U svakom slučaju izlazak i osnutak nove stranke je opcija. Htio sam provesti manje konzultacije s ljudima do čijega mišljenja mi je stalo, to sam obavio i donio sam odluku', rekao je Bunjac u Otvorenom dodajući kako je došlo do propasti stranke.

'Došlo je do propasti Živoga zida, on više ne postoji te se nalazi na samrtnoj postelji. Izaći će svi članovi koji su autentični članovi, pravi Živozidaši. Na kraju krajeva izašao je iz stranke njegov osnivač i autor programa (Ivan Pernar). Oni koji su ostali ne mogu vjerodostojno tumačiti taj program. Ostali su na stranačkoj plaći poput gospodina Lukanića, odnosno ljudi koji nikoga ne predstavljaju poput gospodina Šimića koji je koordinator Splitsko-dalmatinske županije čiji članovi su svi na strani Ivana Pernara i mojoj strani, to jest na strani istine. On je koordinator koji koordinira samoga sebe, dodaje Bunjac. Živi zid je spao na par ljudi koji ovise o novcima koje im dodjeljuje bračni par Sinčić', rekao je Bunjac.