Penava: Postoje tri scenarija, nećemo biti potrčko nikome

"Današnji uvodni razgovori sa SDP-om i Mostom o postizbornoj koaliciji bili su vrlo dobri, kvalitetni, kolegijalni, uljudni, to je bila razmjena početnih stavova, postavki i mogućih razvoja situacija, tako da apsolutno mislim da je dobro da razgovaramo, bez obzira na to što imamo različitu političku poziciju u odnosu na SDP. No, s obzirom na vrlo neizvjestan kontekst sastavljanja buduće većine, dobro je da su te komunikacije otvorene, da pregovaramo, razgovaramo sa svima i da pokušavamo pronaći najoptimalniji put za sigurnost Hrvatske”, izvijestio je Penava o razgovorima s potencijalnim postizbornim partnerima.

Dodao je da je definitivno rano reći kojim će putem DP postizborno poći, ali, napominje, građani su rekli svoje. A mi to detektiramo, rekao je, kao želju hrvatskih birača da se izvrše određene korekcije smjera kojim Hrvatska ide, ali ne u značajno radikalnoj mjeri. Taj put ćemo mi uvažavati, ali poštujući sve poruke koje smo slali što nam je prihvatljivo, a što je apsolutno neprihvatljivo i o poštivanju tih preduvjeta ovisi nastavlja li DP i u kojem smjeru te razgovore, najavio je.

"Za Domovinski pokret igraju sva tri potencijalno moguća scenarija, da sastavljamo većinu i da budemo u oporbi, ali i da idemo na nove izbore, s tim da je naš odabir da budemo konstruktivni partneri i da koliko god je moguće sudjelujemo u kreiranju politika u Hrvatskoj. Nećemo dozvoliti, zbog svojih vrijednosti, ali i svojih birača, bilo kakvo silovanje, ucjene, podcjenjivanje, ili stavljanje u nekakvu drugu klupu da budemo nekakav potrčko bilo kome”, naglasio je čelnik DP-a.

Stav predsjednika HDZ-a Andreja Plenkovića da je moguće da i DP i SDSS budu s njima u parlamentarnoj većini, kaže, nije uspio još najjasnije pročitati, a još manje protumačiti, no, napominje, mi u DP-u to doživljavamo kao omalovažavanje i negiranje naših početnih stavova. I zato šaljem poruku da, tko god krene tim putem, kreće putem koji nije dobar i na vrijeme vrlo smireno upozoravam na to, rekao je.

Kada je riječ o deratifikaciji Istanbulske konvencije, na čemu DP inzistira, a Plenković kaže da to nije realno, Penava uzvraća da neće govoriti o pregovaračkoj poziciji DP-a, bez obzira na to radi li se o SDP-u, HDZ-u ili Mostu. No, svjesni smo da, ako želimo da pregovarački proces bude uspješan, zahtijeva kompromise i nećemo doći sa stavom 'ovo je naših pet točaka, uzmi ili ostavi', ali ćemo, ističe, doći s pet točaka i pokušati se dogovoriti i ostvariti njih tri ili četiri.

Težit ćemo da bude pet od pet, ali svjesni smo da svako partnerstvo zahtijeva kompromis. Ako se krene s pozicijama da a priori sve što predlažemo bude negirano, jasno je da je to put koji vodi svemu samo ne dogovoru i međusobnom uvažavanju i to nije put DP-a, istaknuo je.