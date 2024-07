Penava otkrio hoće li se ponovno kandidirati za gradonačelnika Vukovara

'Bio bih najsretniji posvetiti se radu stranke na nacionalnoj razini. To mi je plan. Ali ako osjetimo da gubimo Vukovar, da je potrebno dolje odigrati još jednu utakmicu onda će tako biti. Ako se pokaže potreba za tim na razini županije, onda će to biti županijska utakmica. Apsolutno sam tu podređen interesima stranke i promišljanjima što je dobro za ljude na terenu', rekao je Penava.

'Od moguće moje kandidature ponovno na lokalnim izborima, što intimno nije moja želja u kontekstu činjenice da bi to bio moj četvrti mandat i četvrti puta da idem u tu utrku. Mislim da nisu dobre prakse da se predugo obitava na određenoj poziciji te da je potrebna svježa krv, n ove ideje, novi ljudi. To su moja osobna promišljanja koja često ne budu jedina na koja se treba osloniti. Treba uvažiti situaciju, okolnosti', odgovorio je.

Koalicijski sporazum HDZ-a i DP-a premijer Andrej Plenković neće objaviti. Penava je upitan ima li išta protiv da ga objavi: 'Načelno da. Od početka smo tako razgovarali. To je zajednički dogovor. U javnosti se stvorila fama da je to ne znam što. Mislim da bi ljudi ostali pomalo razočarani kada bi vidjeli da je taj sporazum zapravo dva lista papira s općim tezama u kojima nitko neće naći ništa sporno.'

Osvrnuo se i na prijepor do kojeg je došlo zbog odabira predsjednika saborskog Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina jer je DP bio protiv da to bude netko iz redova SDSS-a. 'Bio je to dobar prijepor, nama dosta značajna stavka. No, na tragu koncepta koji sam rekao to je više bila stvar principa, a ne neke važnosti samog Odbora kao odbora. To je jako nebitno u tom smislu', smatra.

Uskoro ćemo dobiti nove ustavne suce, a male stranke upozoravaju da bi ih izabrati mogli HDZ i SDP. No Penava nije takvog stava. 'Do sada je uglavnom bilo tako da su to bili HDZ i SDP. Danas u trenutku u kojem pričamo Domovinski pokret je dio vladajuće koalicije i sukladno proporcijama očekujemo svoju participaciju u toj priči. Sjest ćemo i razgovarati o tome', rekao je.

Inflacija u Hrvatskoj usporava - u lipnju je iznosila 2,4 posto. No, za mnoge građane poskupljenja su i dalje velika. Domovinski pokret s HDZ-om razgovara o mjerama za pomoć najugroženijima, a Penava je otkrio na čemu bi, po njima, trebao biti fokus.

'Općenito unutar vladajuće koalicije prisutan je stav da se najugroženije u socijalnom smislu mora zaštiti i da životni standard u tom smislu mora biti zaštićen, ali s druge strane da treba pristupiti promjenama unutar sustava regulacije kako bi sustav bio bolji i kako ne bi curilo gdje ne treba', rekao je Penava.

Tema razgovora bilo je i nevrijeme u Slavoniji. Šteta je milijunska, a ministar iz redova DP-a Josip Dabro izjavio je da bi protugradna obrana, iako je struka protiv, mogla biti psihološki dobra za građane. 'Treba vidjeti što se može napraviti sa znanstvene strane, kolika je cijena i kako pripremiti sustav i ljude', istaknuo je Penava.

'Treba uvažiti i narod. I ako to jest koncept osmisliti nešto što će biti dugoročno dobro. Jučer sam razgovarao i o generatorima koji rade sa zemlje, no prema znanstvenicima ništa ne rade dobro za rješavanje ovih oluja. Kratkoročno možemo napraviti što god pa taman digli i rakete gore. Ako će ljudi biti zadovoljniji, to se može napraviti iako je po meni to isprazna priča', smatra.