Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) dostavilo je N1 podatke o ubojstvima žena i nasilju u obitelji u Hrvatskoj, koji otkrivaju razmjere nasilja nad ženama u posljednje tri godine.
Tijekom 2025. godine ubijeno je 18 žena, od kojih je njih 12 ubijeno od strane sadašnjih ili bivših intimnih partnera. Deset ubojstava evidentirano je kao kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe.
Nasilje u obitelji
Od 1. siječnja do 24. studenoga 2026. godine ubijeno je deset žena. Svih deset žena ubile su njima bliske osobe, a njih pet sadašnji ili bivši intimni partneri. Četiri ubojstva evidentirana su kao kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe, naveo je MUP za N1.
Nadalje, tijekom 2024. godine policija je evidentirala 2.601 kazneno djelo nasilja u obitelji iz članka 179.a Kaznenog zakona, a tijekom 2025. godine 2.600 takvih kaznenih djela.
U prvih deset mjeseci 2026. godine, zaključno s 31. listopada, policija je evidentirala 2.259 kaznenih djela nasilja u obitelji, a u istom razdoblju 2025. godine evidentirano je 2.128 tih kaznenih djela, poručili su iz Ministarstva.
Žene su i nadalje najčešće žrtve kaznenog djela nasilja u obitelji. U prvih deset mjeseci 2026. godine evidentirane su 1.993 žene žrtve u odnosu na 266 muškaraca.
Vezano uz prekršaje iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, u 2024. godini evidentirano je njih 6829, a tijekom 2025. godine evidentirano je 5876 ove vrste prekršaja. U 2024. godini 4925 žena su bile žrtve prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, a u 2025. godini 4396 žena.
U prvih deset mjeseci 2026. godine evidentirano je 4993 prekršaja iz Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, kažu nam iz MUP-a.
Hrvatska u vrhu po stopi ubijenih žena u Europi
Prema najnovijem izvješću UNODC-a i UN Women, objavljenom 24. studenoga 2026., u Europi je tijekom 2025. stopa ubojstava žena koja su počinili bivši/sadašnji partneri ili bliske osobe iznosila 5 na milijun žena. U Hrvatskoj je ta stopa bila 6,1 što ne znači da je u Hrvatskoj ubijeno više žena nego primjerice u Njemačkoj ili Francuskoj gdje je tijekom prošle godine ubijeno 130 odnosno 111 žena, ali je tamo stopa s obzirom na broj stanovnika 3,1 odnosno 3,2.
Prema podacima portala Toute l'Europe, temeljenoj na Eurostatovim podacima, Hrvatska se po stopi femicida 2024. godini koje su počinili bivši/sadašnji partneri ili bliske osobe nalazila na četvrtom mjestu iza Latvije (9,9), Litva (8,6), Malta (7,6), Hrvatska (6,5). Broj ubijenih žena bio je 10, 13, 2, 13. (V.B.)