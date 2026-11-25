Nakon što je Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice jednoglasno poništilo natječaj na kojem je izabrana za predstojnicu radiologije, oglasila se Dijana Zadravec. Na Facebooku je kratko poručila: 'Danas je izgubljena jedna bitka', uz objavu kojom poziva na zaštitu javnog zdravstva

Odluka o poništenju natječaja donesena je u srijedu, nakon nekoliko tjedana nezadovoljstva dijela radiologa zbog imenovanja Zadravec. Za predstojnicu Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju izabrana je 28. listopada odlukom ravnatelja KBC-a Davora Vagića, a nakon toga 18 radiologa podnijelo je zahtjeve za prestanak radnog odnosa. Na njezin izbor podnesena je i žalba, o kojoj je odlučivalo Upravno vijeće.

Zadravec: 'Danas je izgubljena jedna bitka' Nakon odluke Upravnog vijeća Zadravec se oglasila na Facebooku. Uz poruku 'Danas je izgubljena jedna bitka' podijelila je fotografiju s pozivom na zaštitu javnog zdravstva. 'Zdravlje nije roba. Javno zdravstvo pripada svima. Za svakog pacijenta, za javne bolnice. Budimo uz one koji se bore da bolnice ostanu u službi pacijenata, a ne privatnih džepova. Borimo se za pošteni sustav. Zaštitimo javno zdravstvo.'

Nakon što je Upravno vijeće KBC-a Sestre milosrdnice jednoglasno poništilo imenovanje Dijane Zadravec na čelo radiologije, jedan od 18 radiologa koji su zbog njezina izbora zatražili odlazak iz bolnice povukao je otkaz. Potvrdio je to ravnatelj Vagić. Najavio je razgovore s ostalim liječnicima i novi natječaj. Iako tvrdi da rad bolnice nije ugrožen i da nijedna pretraga nije otkazana, ostaje neizvjesno hoće li i preostali radiolozi odustati od odlaska. Odluka je donesena na dan kada je prvom od 18 radiologa trebao završiti otkazni rok. Nakon imenovanja Zadravec zahtjeve za prestanak radnog odnosa podnijelo je ukupno 18 od 43 radiologa, što je otvorilo pitanje dostupnosti zdravstvene skrbi, osobito za onkološke bolesnike i pacijente kojima su potrebni hitni zahvati.

Vagić: Jedan radiolog povukao je otkaz Ravnatelj Davor Vagić nakon sjednice Upravnog vijeća izjavio je da je jedan liječnik već odlučio ostati u bolnici, a s ostalima će razgovarati o nastavku rada i mogućoj reorganizaciji radiologije. 'KBC Sestre milosrdnice cijelo ovo vrijeme najnormalnije funkcionira za sve naše pacijente. Nijedna pretraga nije otkazana zbog toga što je ovih 18 kolega dalo otkaz. Jedan kolega, koliko znam, danas ga je povukao, nakon što mu je istekao otkazni rok. To je važno jer je riječ o vrlo, vrlo zahtjevnim pacijentima.' Naglasio je da je svih 18 radiologa dosad nastavilo raditi te da će uprava sada pokušati pronaći rješenje kako bi ih zadržala. 'Fluktuacija kadrova unutar bolnica normalna je stvar. Jedan kolega iz druge zagrebačke bolnice prelazi kod nas, a netko od nas odlazi u drugu bolnicu. Ono u što su me uvjerili jest da apsolutno sve funkcionira. Velika smo bolnica i sve funkcionira. Pacijenti nemaju razloga za zabrinutost', poručio je.

Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL







+4 Dijana Zadravec Izvor: Pixsell / Autor: Marko Prpic/PIXSELL

Slijedi novi natječaj, Novosel ostaje na čelu Zavoda Vagić je potvrdio da će bolnica raspisati novi natječaj za predstojnika radiologije, no nije precizirao kada. Do tada će Zavod nastaviti voditi dosadašnji vršitelj dužnosti Luka Novosel. 'Kolega Luka Novosel zasad je vršitelj dužnosti. Bio je to jučer, a jest i danas. Ići ćemo na raspisivanje novog natječaja. Ne možemo govoriti o razlozima poništenja prethodnog natječaja dok o tome ne budu obaviješteni kandidati koji su se prijavili na njega', rekao je. Na pitanje zašto je natječaj poništen, kratko je odgovorio: 'Zbog proceduralnih razloga'. Govorio je i o mogućoj reorganizaciji radiologije, o kojoj će se razgovarati s liječnicima. Uoči sjednice spominjala se mogućnost izdvajanja radiologije Klinike za tumore i Klinike za traumatologiju iz postojećeg Zavoda, no konačna odluka o tome nije donesena. Na pitanje može li se Dijana Zadravec ponovno javiti na natječaj, Vagić nije dao izravan odgovor. Naglasio je da je riječ o odličnoj neuroradiologinji s kojom je surađivao te da će i ona biti uključena u stručne razgovore o budućoj organizaciji radiologije.