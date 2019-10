'Penava je očito burnije reagirao, a potez SDSS-ovca mi ne djeluje baš najdobronamjernije'

Situaciju u Vukovaru u Bruxellesu je komentirao i premijer Andrej Plenković. Poručio je kako se u tom gradu treba stvoriti politika koja ide prema smirivanju tenzija, pomirbi, suživotu, boljem razumijevanju većinskog hrvatskog naroda s predstavnicima srpske manjine

'Premalo imam informacija je li to danas bilo s nekim ciljem provokacije. Očito je gradonačelnik Penava to doživio kao provokaciju, pa je očito burnije reagirao. U svakom slučaju nije dobro da se to događa. Nisam imao nikakva saznanja da će predstavnik SDSS-a uručivati statut grada Vukovara na ćirilici baš na sjednici gradskog vijeća kada se odlučuje o ovoj temi. To mi ne djeluje baš najdobronamjernije, premda nema ništa nezakonito. Očito su tenzije još visoke, a moramo ih smirivati. Ovakvi incidenti prema mom mišljenju su loši i nepotrebni', kazao je premijer, javlja HRT.