Penava: I dalje stojim iza tvrdnje da je Vukovar 'epicentar puzajuće velikosrpske agresije'

Nakon što je u utorak na sjednici vukovarskog Gradskog vijeća po nacionalnoj liniji ponovno zaiskrilo između vijećnika SDSS-a i gradonačelnika Ivana Penave (HDZ), Penava je poručio kako i dalje ostaje oko svega što je nedavno izrekao da je u RH na djelu "puzajuća velikosrpska agresija", čiji je "epicentar u Vukovaru".

Penava je to kazao tijekom aktualnog sata, kada ga je predsjednik vukovarskog SDSS-a i gradski vijećnik te stranke Srđan Kolar upitao koja mu je to poruka bila prema građanima srpske nacionalnosti koji žive i rade u Vukovaru, tamo plaćaju porez.

U stanci zasjedanja Gradskog vijeća gradonačelnik je novinarima izjavio kako je, vezano za objavu te snimke na službenim stranicama Grada Vukovara, s policijom obavio razgovor u sklopu istrage PU vukovarsko-srijemske u koordinaciji s DORH-om, s ciljem rasvjetljavanja svih okolnosti oko objave snimke.



"Obavili smo razgovor prije nekoliko dana. Bili su kod mene i neka se utvrdi ono što se ima utvrditi. Trebaju odraditi svoj posao kao i uvijek. Žao mi je što je to izostalo ponekad u dosadašnjim slučajevima, pogotovo o stvarima o kojima sam govorio u listopadu. Od početka sam rekao, ništa lažno nije izneseno, niti prvi puta. Iza svega toga, kako sam stajao prve sekunde, stojim i danas", poručio je Penava.

Istaknuo je da su neki cijelu situaciju pokušali iskoristiti kako bi "po onoj staroj 'držite lopova'" skrenuli pozornost sa sebe".

Penava je naglasio i kako ne razumije sustav koji je omogućio ono sve na što je upozoravao posljednjih mjeseci.

"Sama ta utakmica i snimka bili su samo jedan djelić moga cjelokupnog obraćanja javnosti, gdje je ukazano na pozitivne strane i odana zahvalnost većini građana Vukovara koji su se adaptirali i integrirali i skupa s nama izgrađuju ovaj grad. Također sam obradio negativni kontekst mirne reintegracije, a tiskovnu zaključio riječima kako su najmanje kriva djeca za postupke koje imamo u gradu Vukovaru. Mislim da su se krivci vrlo jasno prepoznali i zato su željeli vikati 'držite lopova' kako se ne bi pričalo o njima", poručio je.

Hrvatskoj i srpskoj djeci u Vukovaru svaki dan govorimo vi ste kruške, vi ste jabuke



Negativnim za grad, njegovu djecu i građane ocijenio je to što i danas hrvatska i srpska djeca u vukovarskim školama sjede odvojena jedna od drugih, te im "svaki dan govorimo vi ste kruške, vi ste jabuke, i to vrlo često u onom smislu da su to dvije suprotnosti koje ne idu jedna s drugom".

"I onda trebamo kriviti djecu ili očekivati od mene kao gradonačelnika da šutim o tome kako su šutjeli do sada mnogi, okrećem glavu i pravim se da toga nema", rekao je Penava.



Na poziv koji su mu uputili vijećnici SDSS-a da za pravoslavni Uskrs posjeti pravoslavnu crkvu, odgovorio je kako kako njemu kao gradonačelniku i kao osobi nije problem otići u bilo koju crkvu, pa i srpsku pravoslavnu, te ljudima čestitati blagdane.

"Međutim, u kontekstu politike i političkog pitanja jasan je bio moj stav i zahtjev vijećnicima SDSS-a da je minimum onoga što oni u tom smjeru trebaju pokazati je doći na državne blagdane na Memorijalno gorblje i sa svima nama položiti vijence i sudjelovati u Koloni sjećanja, zajedno sa svim građanima ove države. To bi po meni bio pravi i iskreni iskorak u dobrom smjeru i tek onda bi mogli govoriti o uspješnom završetku mirne reintegracije i postali bi puno normalniji grad", naglasio je Penava.



Nije mi problem otići u pravoslavnu crkvu, ali ne vjerujem da bi "druga strana" bila kadra nešto takvo učiniti



No, dodao je, ne vjeruje da bi "druga strana" to bila kadra učiniti, iako je on spreman pojaviti se u pravoslavnoj crkvi na bilo koji blagdan.

Inače, na sjednici su vijećnici raspravljali o mreži osnovnih škola na području grada, o visini paušalnog poreza po krevetu u privatnom smještaju turista. te drugim pitanjima, a najveću pozornost izazvalo je ponovno aktualiziranje problema objave navedene sporne video snimke i ostaloga što je Penava rada izrekao, posebno kada je izjavio da je "Vukovar epicentar puzajuće velikosprske agresije" na Hrvatsku.

Tada je optužujio SDSS, ali i svoga zamjenika iz redova srpske nacionalne manjine Srđana Milakovića, predsjednika Demokratskog saveza Srba.